إصابة مسنة واعتقال 4 مواطنين خلال اقتحام الاحتلال عدة مناطق في الخليل

أصيبت مسنة، اليوم الخميس، بحالة اختناق جراء استنشاقها الغاز السام المسيل للدموع، واعتقل أربعة مواطنين، خلال اقتحام قوات الاحتلال "الإسرائيلي" عدة مناطق في محافظة الخليل.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال هاجمت منزل لعائلة المسالمة بالقرب من البرج العسكري المقام على أراضي المواطنين في بلدة بيت عوا جنوب الخليل، وأطلقت قنابل الغاز السام المسيل للدموع داخل المنزل واعتدت على من فيه، ما أدى الى إصابة المسنة زهرة مسالمة بحالة اختناق نقلت على إثرها إلى إحدى المستشفيات لتلقي العلاج، قبل ان تعتقل نجلها مزهر عوض عبد المهدي.

وأضافت المصادر، أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة سعير شمال شرق الخليل، واعتقلت نايف حجازي جرادات، ونائل حجازي جرادات ونجله محمد، عقب تفتيش منازلهم والعبث بمحتوياتها.

وفي بلدة اذنا غربًا، داهمت قوات الاحتلال عددًا من منازل المواطنين من عائلة الجياوي، وقامت بتفتيشها وتدمير محتوياتها.

المصدر / وكالات