فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

بعد خفض الفائدة الأميركية.. استقرار الدولار وسعر الذهب يتراجع

مسؤولون "إسرائيليون" يعترفون: هناك احتمالات لعمليات أسر جنود خلال القتال في غزَّة

"بينهم أسرى محررون".. الاحتلال يواصل حملة الاعتقالات بالضفة والقدس

الجرح الرابع والثلاثون: الاختبارات المدرسية والجامعية

عابدين لـ"فلسطين أون لاين": فرصة تاريخية لتحرك فلسطيني موحد لوقف الإفلات من العقاب

لازاريني يطالب العالم بوقف إطلاق النار في غزَّة وتسهيل عمليات الأمم المتحدة

عمدة لندن: ما تمارسه "إسرائيل" في غزَّة إبادة جماعيَّة

لليوم الثَّاني تواليًا.. الاحتلال يواصل قطع الانترنت والاتصالات الثَّابتة في مدينة غزَّة

مقتل 3 أشقاء في جريمة إطلاق نار قرب شقيب السلام بالنقب المُحتل

محكمة أمريكية تقضي بترحيل الناشط الفلسطيني محمود خليل

إصابة مسنة واعتقال 4 مواطنين خلال اقتحام الاحتلال عدة مناطق في الخليل

18 سبتمبر 2025 . الساعة 10:09 بتوقيت القدس
...
إصابة مسنة واعتقال 4 مواطنين خلال اقتحام الاحتلال عدة مناطق في الخليل

 أصيبت مسنة، اليوم الخميس، بحالة اختناق جراء استنشاقها الغاز السام المسيل للدموع، واعتقل أربعة مواطنين، خلال اقتحام قوات الاحتلال "الإسرائيلي" عدة مناطق في محافظة الخليل.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال هاجمت منزل لعائلة المسالمة بالقرب من البرج العسكري المقام على أراضي المواطنين في بلدة بيت عوا جنوب الخليل، وأطلقت قنابل الغاز السام المسيل للدموع داخل المنزل واعتدت على من فيه، ما أدى الى إصابة المسنة زهرة مسالمة بحالة اختناق نقلت على إثرها إلى إحدى المستشفيات لتلقي العلاج، قبل ان تعتقل نجلها مزهر عوض عبد المهدي.

وأضافت المصادر، أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة سعير شمال شرق الخليل، واعتقلت نايف حجازي جرادات، ونائل حجازي جرادات ونجله محمد، عقب تفتيش منازلهم والعبث بمحتوياتها.

وفي بلدة اذنا غربًا، داهمت قوات الاحتلال عددًا من منازل المواطنين من عائلة الجياوي، وقامت بتفتيشها وتدمير محتوياتها.

المصدر / وكالات
#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #اعتقالات في الضفة #طوفان الأقصى

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة