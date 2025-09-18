بعد خفض الفائدة الأميركية.. استقرار الدولار وسعر الذهب يتراجع

استقر الدولار في وقت مبكر من اليوم الخميس بعد انخفاضه إلى أدنى مستوى له في ثلاث سنوات ونصف السنة ثم انتعاشه القوي في وقت يقيّم فيه المتعاملون تداعيات خطاب مجلس الاحتياطي الاتحادي الذي أشار إلى مزيد من التيسير النقدي.

وخفض مجلس الاحتياطي أسعار الفائدة بربع نقطة أمس الأربعاء، كما كان متوقعًا، وأشار إلى أنه سيخفض تكاليف الاقتراض بشكل مطرد لبقية هذا العام. ووصف جيروم باول رئيس المجلس الإجراء بأنه خفض لإدارة المخاطر استجابة لضعف سوق العمل، لكنه قال إن البنك المركزي ليس مضطرًا إلى التسرع في التيسير النقدي.

ونزل مؤشر الدولار إلى أدنى مستوى له منذ فبراير/ شباط 2022 عند 96.224 مقابل سلة من العملات الرئيسية مباشرة، بعد قرار سعر الفائدة، لكنه عاد بقوة ليرتفع 0.44% عند 97.074. وزاد قليلًا اليوم الخميس ليستقر عند 97.095.

واستقر اليورو عند 1.1809 دولار بعد أن بلغ أعلى مستوى منذ يونيو/ حزيران 2021، عند 1.19185 دولار أمس الأربعاء في رد فعل على قرار البنك المركزي الأميركي.

وهبط الجنيه الإسترليني 0.13% إلى 1.3612 دولار بعد أن قفز لفترة وجيزة إلى أعلى مستوى منذ الثاني من يوليو/ تموز عند 1.3726 دولار في الجلسة الماضية.

وسيعلن بنك إنكلترا قراره المتعلق بالسياسة النقدية في وقت لاحق اليوم الخميس، ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي على أسعار الفائدة عند 4%.

وأظهرت الأرقام الرسمية أمس الأربعاء أن التضخم السنوي في بريطانيا بلغ 3.8% في أغسطس/ آب، مما يعزز توقعات السوق باستبعاد تخفيضات وشيكة في أسعار الفائدة.

ويتوقع الاقتصاديون الذين استطلعت وكالة رويترز آراءهم في وقت سابق من هذا الشهر خفضًا آخر لأسعار الفائدة بحلول نهاية العام.

وعقب خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة، والإشارة إلى المزيد من التيسير النقدي، واصلت أسعار الذهب خسائرها اليوم مع استقرار الدولار.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 3653.54 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما صعد لمستوى قياسي بلغ 3707.40 دولار أمس الأربعاء.

وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/ كانون الأول 0.8% إلى 3688.10 دولار.

وقفزت أسعار الذهب39% حتى الآن هذا العام، بعد مكاسب بلغت 27% في العام الماضي، مدعومة بتوقعات خفض الفائدة الأميركية والتوتر الجيوسياسي المستمر، وعمليات الشراء القوية من البنوك المركزية.

بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3% إلى 41.55 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.3% إلى 1367.60 دولار وصعد البلاديوم 0.4 % إلى 1158.94 دولار.

المصدر / وكالات