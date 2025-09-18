"بينهم أسرى محررون".. الاحتلال يواصل حملة الاعتقالات بالضفة والقدس

شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح اليوم الخميس، حملة اعتقالات واسعة في القدس والضفة الغربية المحتلتين، تخللتها مداهمات وتفتيش منازل وتخريب ممتلكات، واعتقالات طالت أسرى محررين وعددًا من الشبان، وسط مواجهات في بعض المناطق.

وفي القدس المحتلة، أعادت قوات الاحتلال اعتقال الأسير المقدسي المحرر مراد العجلوني من بلدة كفر عقب، شمال المدينة، بعد أشهر من تحرره في صفقة "طوفان الأحرار"، حيث كان محكوماً بثلاثة مؤبدات وعشرين عاماً منذ عام 2002. كما اعتقلت الشاب محمد رائد أسعد مطير من شارع المطار قرب مخيم قلنديا، في اقتحام رافقته مواجهات عنيفة أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز السام.

وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر معاذ رسمي أبو عليا والشاب عوض شوقي أبو عليا بعد توقيفهما على حاجز عسكري مفاجئ.

أما في قلقيلية، فقد شهدت بلدة كفر ثلث حملة اقتحام واسعة، جرى خلالها تحويل أحد المنازل إلى ثكنة عسكرية، واعتقال ما يقارب 50 شابًا للتحقيق الميداني والتنكيل، قبل أن يُبقي الاحتلال على مجموعة منهم قيد الاعتقال، بينهم علاء هيثم غرابة، بهاء نضال غرابة، والشقيقين عبد الرحمن وحارث حسام عودة، إضافة إلى سائد أبو لاوي وموسى شعلان. كما اعتُقل الشاب بهاء نبيل قشمر عقب اقتحام منزله في البلدة القديمة.

وفي نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال بلدتي صرة وبيتا واعتقلت عدة شبان، عرف منهم: عاصم ترابي من صرة، وخالد محمد خضر، رامز حسن قواريق، وإبراهيم محمود فايز من بيتا. كما سجلت عمليات مداهمة متزامنة في الناقورة.

وفي الخليل، نفذت قوات الاحتلال حملة اعتقالات ومداهمات في المنطقة الجنوبية وبلدة سعير وبيت عوا، اعتقلت خلالها الشاب يسري زهدي غيث، وسط إطلاق قنابل الغاز تجاه منازل المواطنين.

المصدر / مكتب إعلام الأسرى