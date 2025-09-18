لازاريني يطالب العالم بوقف إطلاق النار في غزَّة وتسهيل عمليات الأمم المتحدة

حث المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، فيليب لازاريني جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على المطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة وتسهيل نشر العمليات الإنسانية للأمم المتحدة دون قيود بما في ذلك الأونروا، بعد صدور تقرير اللجنة الأممية الذي خلص إلى أن "إسرائيل" ارتكبت إبادة جماعية في غزة.

وقال لازاريني، في منشور على منصة (إكس)، أمس الأربعاء، إن لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة خلصت في تقريرها أمس إلى أنه: "بعيدا عن التعاون مع الأمم المتحدة.. ردت "إسرائيل" بحظر واستبعاد وكالة الأمم المتحدة الرئيسية التي تقدم المساعدات الإنسانية وهي الأونروا".

وأضاف أن اللجنة ذكرت في معرض استنتاجها أن "إسرائيل" ارتكبت إبادة جماعية - أنه من خلال "تدابير سياسية ومسيسة مترابطة"، بما في ذلك إنشاء مؤسسة غزة الإنسانية (GHF)

ومنعت "إسرائيل" وعرقلت وكالات الإغاثة الموثوقة (بما في ذلك الأونروا) من جلب المساعدات الأساسية والمنقذة للحياة، بهدف إحداث "التدمير المادي للفلسطينيين في غزة من خلال ظروف معيشية غير صالحة للعيش في قطاع غزة

وبدعم أمريكي، ترتكب "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 65 ألفا و62 شهيدًا و165 ألفًا و697 مصابًا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 432 فلسطينيا بينهم 146 طفلا.

المصدر / فلسطين أون لاين