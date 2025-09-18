لليوم الثَّاني تواليًا.. الاحتلال يواصل قطع الانترنت والاتصالات الثَّابتة في مدينة غزَّة

يواصل الاحتلال "الإسرائيلي" لليوم الثاني على التوالي، قطع جميع خدمات الإنترنت والاتصالات الثابتة في مدينة غزة، بعد استهدافه البنية التحتية.

وتوظِّف "إسرائيل" قطع الاتصالات والإنترنت عن غزة، وتعمدت على مدار نحو عامين من حرب إبادتها المتواصلة على القطاع، قطع شبكة الاتصالات والإنترنت بشكل كلي ومتكرر ولأوقات طويلة.

ومنذ بدء الإبادة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، قطعت "إسرائيل" خدمات الإنترنت والاتصالات كليا أكثر من 12 مرة، في إطار سياسة ممنهجة تهدف إلى حجب غزة عن العالم وتعطيل جهود الاستجابة الإنسانية، وفق بيان للمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان.

وفي 6 سبتمبر/ أيلول الجاري، حذر المرصد الأورومتوسطي في بيان من "خطر وشيك لانقطاع كامل في شبكات الاتصالات والإنترنت في قطاع غزة بفعل الاستهداف المتعمد والمتكرر من جيش الاحتلال الإسرائيلي للأبراج السكنية والبنايات العالية في مدينة غزة".

وأضاف الأورومتوسطي أن قطع الاتصالات تترتب عليه "عواقب كارثية، سواء على مستوى الإنساني، أو على مستوى التواصل بين الأفراد في أوقات الحاجة".

وشدّد على أنّ إقدام "إسرائيل" على قطع أو التشويش على الاتصالات والإنترنت في قطاع غزة، سواء بشكل كامل أو جزئي، يُمثّل "سياسة ممنهجة لعزل الفلسطينيين عن العالم الخارجي".

وأكد أنّ هذه الممارسة "لا تقتصر على المساس بحق أساسي من حقوق الإنسان، بل تُحقق غايات مباشرة تتمثل في حرمان المدنيين من أدوات حيوية للبقاء، وتعطيل عمل الطواقم الإنسانية والطبية والإعلامية، ما يجعلها أداة معتمدة ضمن سياق الإبادة الجماعية الجارية".

ودعا المرصد الأورومتوسطي جميع الأطراف ذات العلاقة إلى الضغط على "إسرائيل" لوقف تدمير ما تبقى من البنية التحتية للاتصالات والإنترنت في قطاع غزة، ووقف جميع الهجمات غير القانونية على المدنيين والمباني المدنية.

وفي 8 أغسطس/ آب الماضي، أقرت الحكومة "الإسرائيلية" خطة طرحها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإعادة احتلال قطاع غزة بالكامل تدريجيا، بدءا بمدينة غزة.

وبدأ الجيش في 11 أغسطس/آب الماضي، الهجوم على المدينة انطلاقا من حي الزيتون (جنوب شرق)، في عملية أطلق عليها لاحقا "عربات جدعون 2"، وتخلل الهجوم نسف منازل باستخدام روبوتات مفخخة، وقصف مدفعي، وإطلاق نار عشوائي، وتهجير قسري.

وبدعم أمريكي، ترتكب "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 65 ألفا و62 شهيدًا و165 ألفًا و697 مصابًا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 432 فلسطينيا بينهم 146 طفلا.

المصدر / فلسطين أون لاين