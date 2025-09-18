آخر التطورات.. الاحتلال يواصل حرب الإبادة الجماعيَّة على غزَّة

دخلت حرب الإبادة الجماعيَّة التي يشنُّها الاحتلال "الإسرائيلي" على قطاع غزة يومها الـ 713 أمعن خلالها في جرائم القتل والتدمير والتهجير والتجويع ضد الأهالي، ما أدى لارتقاء عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، بالإضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض وفي الطرقات ومقابر المجهولين وسجون الاحتلال تحت بند "الإخفاء القسري" عقب اختطافهم خلال الحرب البرية على القطاع.



وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 65,062 شهيدًا و 165,697 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وعبّرت الأمم المتحدة عن قلقها البالغ، بشأن نفاد المواد الغذائية وغيرها من الإمدادات في شمال قطاع غزة، حيث يعاني مئات الآلاف من السكان من المجاعة بالفعل، بعد أن أغلقت "إسرائيل" المعبر الوحيد هناك الأسبوع الماضي.

كما خلص تحقيق لموقع ذا نيو هيومانيتيريان أن الجيش الإسرائيلي قتل 3 آلاف فلسطيني أثناء محاولتهم الحصول على مساعدات في القطاع.

وحذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) من أن الاحتلال يمنع منذ 7 أشهر مساعداتها من الدخول لغزة، مشيرة إلى أن الحاجة ماسة لإدخال الإمدادات الإنسانية لسكان القطاع.

كما أكدت أن سكان غزة يعيشون حالة من الخوف المتزايد مع استمرار القصف والدمار وتكثيف الغارات الجوية على مدينة غزة والشمال، داعية للتحرك لفرض وقف لإطلاق النار فورا ورفع الحصار والإفساح للوكالة للقيام بعملها.

وفي رصد "فلسطين أون لاين" لآخر التطورات الميدانية خلال الساعات الماضية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره وارتكابه للمجازر الدامية في قطاع غزة



أعلن مستشفى العودة - النصيرات، أنه استقبل 4 شهداء و10 جرحى جراء استهداف الاحتلال منزلًا في منطقة بلوك 7 بمخيم البريج وسط قطاع غزة فجر اليوم.

وفجَّر جيش الاحتلال مدرعة مفخخة في محيط أبراج المخابرات شمال غرب مدينة غزة.

وشن طيران الاحتلال يشن غارة على منطقة الدرج بمدينة غزة، فيما واصل الاحتلال عمليات نسف لمبانٍ سكنية جنوب وشمال مدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن طيران الاحتلال أغار على هدف شمال مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وانتشلت طواقم الدفاع المدني، فجر الخميس، شهداء وإصابات جراء قصف الاحتلال مربعاً سكنياً في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين