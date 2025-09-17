هآرتس: الجيش يوظف مليشيات في غزَّة لتنفيذ مهام عسكرية

متابعة/ فلسطين أون لاين

نقلت صحيفة "هآرتس" العبرية، عن ضباط إسرائيليين أن الجيش وسع من تجنيد مليشيات في قطاع غزة تعمل بالتنسيق مع الجنود في الميدان لتنفيذ مهام عسكرية مقابل المال والسيطرة على الأراضي

وأضافت الصحيفة العبرية، أن إحدى المليشيات تنحدر من عائلة أبو شباب ويشغلها الجيش والشاباك وهي مخولة بحمل السلاح.

وأوضحت، أن المليشيات التي يشغلها الجيش والشاباك تربح الأموال بالسيطرة على مسارات نقل المساعدات، وأن المليشيات التي يشغلها الجيش والشاباك تتكسب من تصاريح الأراضي لنصب الخيام فيها.

وبحسب هآرتس، فإن الشاباك هو المسؤول عن تشغيل المليشيات بغزة واستقطاب عناصر إضافية، وسط إقرار الضباط بأنهم يخشون من انقلاب المليشيات في غزة ضد الجيش وقالوا "لا توجد سيطرة حقيقية عليها في الميدان"، في حين أن المليشيات في غزة تشارك في عمليات مهمة وخاصة في جنوب القطاع بخان يونس ورفح.

ويتخذ "أبو شباب" من المناطق الشرقية لمدينة رفح مأوى له، بحماية من جيش الاحتلال، وفق مصادر محلية.

ويتعاون "أبو شباب" مع إسرائيل في ظل ارتكابها بدعم أمريكي، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، جرائم إبادة جماعية بغزة، تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت هذه الحرب أكثر من 193 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.