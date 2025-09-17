استقالة المؤسس المشارك لشركة "بن أند جيري" بسبب حرب غزة

وكالات/ فلسطين أون لاين

أعلن جيري غرينفيلد، المؤسس المشارك لشركة المثلجات الشهيرة بن آند جيري، استقالته من منصبه، احتجاجًا على ما وصفه بفقدان استقلالية الشركة إثر خلاف متصاعد مع الشركة الأم يونيليفر حول موقفها من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وفي رسالة مفتوحة إلى موظفي الشركة، نشرها شريكه بن كوهين عبر منصة "إكس"، أكد غرينفيلد أنه لم يعد قادرًا على الاستمرار "بضمير مرتاح" في شركة جرى "إسكاتها" من قبل يونيليفر، رغم اتفاقية الاندماج التي كان يفترض أن تحمي رسالتها الاجتماعية.

الخلاف يعود إلى عام 2021، حين أعلنت بن آند جيري وقف مبيعاتها في الضفة الغربية والقدس المحتلة، قبل أن تبيع يونيليفر أعمالها في إسرائيل لشركة محلية تواصل توزيع منتجاتها بأسمائها العبرية والعربية.

وفي 2024، رفعت بن آند جيري دعوى قضائية في محكمة فدرالية بنيويورك ضد شركتها الأم، متهمة إياها بمحاولة إسكات مواقفها الداعمة للفلسطينيين ووصفت حرب غزة بأنها "إبادة جماعية".

وتزامنت الاستقالة مع دعوات متزايدة من مؤسسي بن آند جيري لإنشاء شركة مستقلة تحافظ على هويتها الاجتماعية وقيمها، بينما تستعد يونيليفر لإدراج وحدة المثلجات التابعة لها، ماغنوم آيس كريم، للتداول في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.