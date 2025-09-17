فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

مجازر دامية ونسفٌ متواصل للمباني السكنية.. آخر تطورات حرب الإبادة الجماعيَّة على غزَّة

معطيات إسرائيليَّة "متشائمة" مع بدء العمليَّة العسكريَّة لاحتلال مدينة غزَّة

98 شهيدًا في غزة خلال 24 ساعة.. وحصيلة جديدة لـضحايا "لقمة العيش"

الإعلام العبريّ يكشف تفاصيل صاروخ "قسام" أطلق من رام الله

البابا يندِّد بإجبار سكان غزة على النزوح: "يعيشون ظروفًا غير مقبولة"

الشيخ مفلح أبو عنزة.. هل هو آخر شهداء الحركة الأسيرة؟

تحقيق: "إسرائيل" قتلت 3 آلاف فلسطيني في غزَّة أثناء بحثهم عن الطعام

مليون فلسطيني يواصلون الصّمود في غزّة وشمالها رافضين النّزوح القسري

العرب في مكان نتنياهو تحت الشمس

فوق مكب النفايات.. نازحون من غزة يواجهون الموت والمرض بعد فقدان المأوى

الأول من نوعه بالضفة الغربية...

الإعلام العبريّ يكشف تفاصيل صاروخ "قسام" أطلق من رام الله

17 سبتمبر 2025 . الساعة 17:10 بتوقيت القدس
...
الإعلام العبريّ يكشف تفاصيل صاروخ "قسام" أطلق من رام الله
متابعة/ فلسطين أون لاين

كشفت القناة العبرية i24news عن تفاصيل جديدة تتعلق بتجربة صاروخية فلسطينية محلية الصنع نُفذت الأسبوع الماضي قرب قرية كفر نعمة غرب رام الله، ووصفتها بأنها "الأكثر نجاحاً" حتى الآن في الضفة الغربية.

ووفق القناة، فإن مقاومين نجحوا في إطلاق صاروخ من نوع "قسام" مجهز برأس حربي صغير نسبياً، قرب قرية كفر نِعْمة (على بُعد نحو 4 كيلومترات من مستوطنة موديعين عيليت) في ساعة متأخرة من الليل.

وأوضحت أن أجهزة الاحتلال عثرت لاحقاً على منصة الإطلاق وبقايا الصاروخ، على مسافة بعيدة من نقطة الإطلاق، ما يؤكد أنه طار بالفعل قبل أن يتفكك ويسقط على الأرض على مسافة بعيدة من منصة الإطلاق.

وعلى خلاف ما تم تداوله في بعض التقارير الأولية، لم يكن الصاروخ في مرحلة تصنيع أو تخزين، بل أُطلق بالفعل وارتفع في الهواء قبل أن يتفكك. 

أما بخصوص الرأس الحربي، فأوضحت القناة العبرية، أنه فما زال قيد الفحص من قِبل الجهات الأمنية المختصة، وسط تقديرات أولية بأنه كان صغيرًا نسبيًا مقارنة بالصواريخ الأكثر تطورًا.

واعتبر خبراء أن الصاروخ يشبه في مواصفاته صواريخ "القسام" التي استخدمت في قطاع غزة خلال السنوات الماضية، لكن اللافت – بحسب تقديراتهم – أنه يمثل قفزة نوعية في قدرات التصنيع المحلي داخل الضفة الغربية. 

ووفقًا لهذه التقديرات، فإن الصاروخ لو لم يتفكك كان يمكن أن يبلغ مداه حوالي عشرة كيلومترات، وهو ما كان كفيلًا بوصوله من نقطة الإطلاق حتى مشارف مستوطنة موديعين.

ويخشى مسؤولون أمنيون من أن تكون هذه التجربة مؤشرًا على بداية مسار جديد للمقاومين في الضفة الغربية، يهدف إلى محاكاة تجربة قطاع غزة في تطوير ترسانة صاروخية محلية، حتى وإن كانت في مراحلها الأولية.

#رام الله #القسام #قسام

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة