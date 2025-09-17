"تحقيق: "إسرائيل" قتلت 3 آلاف فلسطيني في غزَّة أثناء بحثهم عن الطعام

متابعة/ فلسطين أون لاين

كشفت مؤسسة "ذا نيو هيومانتاريان" (مقرها جنيف) في تحقيق مفتوح المصدر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قتلت نحو 3 آلاف فلسطيني وأصابت قرابة 20 ألفاً خلال محاولاتهم الحصول على المساعدات الإنسانية منذ اندلاع حرب الإبادة في غزة.

ووثق التحقيق ما يقارب 200 هجوم إسرائيلي مباشر استهدف مدنيين قرب مواقع توزيع المساعدات بين يناير/كانون الثاني 2024 ونهاية يوليو/تموز 2025، خصوصاً بعد بدء عمل "مؤسسة غزة الإنسانية" المدعومة أميركياً وإسرائيلياً.

وأوضح أن هذه الجرائم لم تكن أحداثاً استثنائية، بل جزءاً من إستراتيجية ممنهجة لتعميق المجاعة وحرمان السكان من مقومات الحياة.

وبحسب التحقيق، بلغ عدد الضحايا من طالبي المساعدات نحو 2957 شهيداً و19,866 جريحاً، أي ما يعادل 4.6% من إجمالي الشهداء وأكثر من 12% من المصابين منذ بداية الحرب.

واعتبر خبراء قانونيون -من بينهم أستاذ القانون الدولي عديل حق- أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني تصل إلى جرائم حرب وإبادة جماعية، مؤكدين أن استهداف المدنيين في طوابير المساعدات أصبح أداة إسرائيلية لـ"السيطرة المميتة على الحشود والتهجير القسري وتدمير مقومات البقاء في غزة".

وبدعم أميركي، ترتكب "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 64 ألفا و964 شهيدا و165 ألفا و312 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة قتلت 428 فلسطينيا بينهم 146 طفلا.