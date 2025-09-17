نقابة عمالية كبرى في إيطاليا تدعو لإضراب وطني رفضًا لتواصل الحرب على غزَّة

دعت النقابة الإيطالية الرئيسية "سي جي آي إل" إلى يوم تعبئة وطني الجمعة المقبل، تنديداً بالهجوم البري الواسع الذي يشنه جيش الاحتلال "الإسرائيلي" على مدينة غزة.

وقال الأمين العام للاتحاد العام للعمل الإيطالي ماوريتسيو لانديني خلال مؤتمر صحفي في روما: "يجب وقف هذه المذبحة، وكذلك تهجير الشعب الفلسطيني، بشكل مطلق"، مؤكداً أن النقابة قررت تنظيم إضرابات وتظاهرات يوم الجمعة 19 أيلول/سبتمبر الجاري.

وطالب لانديني الحكومات الأوروبية بـ"تعليق جميع اتفاقيات التعاون التجاري والعسكري مع "إسرائيل" حتى تنتهي هذه الحرب"، موضحاً أن الخدمات العامة الأساسية مثل المدارس والنقل والصحة لن تتأثر بالإضراب نظراً لتأخر الإشعار الرسمي.

وتزامن الإعلان مع موقف شعبي إيطالي مساند للشعب الفلسطيني٬ حيث غادرت 18 سفينة ميناء كاتانيا بجنوب إيطاليا متجهة نحو غزة الأحد الماضي، للانضمام إلى أسطول الصمود الدولي الذي يعد أكبر تحرك بحري عالمي لكسر الحصار المفروض على القطاع.

وبدعم أميركي، ترتكب "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 64 ألفا و964 شهيدا و165 ألفا و312 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة قتلت 428 فلسطينيا بينهم 146 طفلا.

المصدر / فلسطين أون لاين