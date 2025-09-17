أكثر من 20 وكالة إغاثة تدعو زعماء العالم للتَّدخل العاجل لإنهاء الإبادة الجماعيَّة في غزَّة

دعا قادة أكثر من 20 وكالة إغاثة رئيسية تعمل في قطاع غزة، زعماء العالم إلى التدخل العاجل بعد أن خلصت لجنة تابعة للأمم المتحدة، لأول مرة، إلى ارتكاب إبادة جماعية.

ودعا القادة في رسالة جميع الدول الأعضاء في لأمم المتحدة إلى العمل وفقًا للتفويض الذي كُلفت به الوكالة الدولية قبل 80 عاما.

وقال القادة إنما يشاهدونه في غزة ليس كارثة إنسانية غير مسبوقة فحسب، بل إن ما خلصت إليه لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة الآن هو إبادة جماعية، وأضافوا أن الوضع اللاإنساني في غزة لا يُطاق وأنهم شهدوا بأم أعينهم الوفيات المروعة ومعاناة أهل غزة.

وأكد قادة الوكالات الإغاثية أن القطاع الفلسطيني على شفا مرحلة تعتبر الأشدّ فتكا في تاريخ غزة، إذا لم يتخذ أي إجراء

وأشاروا إلى أنه ثبت أن عسكرة نظام المساعدات أمر مميت، حيث تم إطلاق النار على الآلاف أثناء محاولتهم الوصول إلى المساعدات، مؤكدين أن على الحكومات أن تتحرك لمنع استنزاف الحياة في وإنهاء العنف والاحتلال.

وأمس الثلاثاء، قالت لجنة تحقيق دولية مستقلة، إن "إسرائيل" ارتكبت إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، خلال حربها المتواصلة على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

ودعت رئيسة لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة والقاضية السابقة في المحكمة الجنائية الدولية، نافي بيلاي، "إسرائيل" وجميع الدول على الوفاء بالالتزامات القانونية بموجب القانون الدولي "لإنهاء هذه الإبادة الجماعية ومعاقبة المسؤولين عنها".

وأشارت بيلاي، إلى أنها أجرت تحقيقات في الأحداث التي وقعت في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 ومنذ ذلك التاريخ على مدى العامين الماضيين. وخلصت في تقرير أصدرته اليوم إلى أن "إسرائيل" ارتكبت أربعة من أفعال الإبادة الجماعية الخمسة" التي حددتها "اتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها" لعام 1948، وهي "القتل، والحاق أذى جسدي أو عقلي خطير، وفرض ظروف معيشية متعمدة يراد بها تدمير الفلسطينيين كليا أو جزئيا، وفرض تدابير تستهدف الحيلولة دون الإنجاب".

وأضافت اللجنة أن "التصريحات الصريحة الصادرة عن "إسرائيل" تشير إلى أن أعمال الإبادة الجماعية ارتكبت بنية التدمير الكلي أو الجزئي للفلسطينيين كجماعة في قطاع غزة".

وبدعم أميركي، ترتكب "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 64 ألفا و964 شهيدا و165 ألفا و312 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة قتلت 428 فلسطينيا بينهم 146 طفلا.

المصدر / فلسطين أون لاين