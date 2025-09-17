"اليونيسيف": أكثر من 10 آلاف طفل في مدينة غزة بحاجة لعلاج من سوء التغذية الحادّ

حذّرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، من أن أكثر من 10 آلاف طفل يحتاجون إلى العلاج من سوء التغذية الحاد في مدينة غزة، حيث يشن الاحتلال هجومًا بريًا واسع النطاق.

وقالت الناطقة باسم يونيسف، تيس إنغرام، أمس الثلاثاء، إن "التهجير القسري والجماعي للعائلات من مدينة غزة، يشكّل تهديدا قاتلا للفئات الأكثر ضعفا"، محذّرة من تفاقم سوء التغذية لدى الأطفال.

وأضافت أن "26 ألف طفل في قطاع غزة بحاجة حاليا إلى العلاج من سوء التغذية الحاد، منهم أكثر من 10 آلاف في مدينة غزة وحدها".

وأوضحت أنه خلال آب/ أغسطس، عانى أكثر من طفل من كل ثمانية أطفال خضعوا للفحص في قطاع غزة من سوء تغذية حاد، "وهو أعلى مستوى يتم تسجيله على الإطلاق". وفي مدينة غزة، عانى طفل واحد من كل خمسة أطفال من سوء التغذية الحاد.

وأشارت إلى أن مراكز التغذية في مدينة غزة "أُجبرت على الإغلاق هذا الأسبوع، بسبب أوامر الإخلاء، وتكثيف العمليات العسكرية".

وقالت الناطقة باسم يونيسف، إنه "من غير الإنساني أن يُطلب من ما يقرب من نصف مليون طفل، يعانون من صدمات جراء أكثر من 700 يوم من الحرب المستمرة، أن يفروا من جحيم إلى آخر".

وبدعم أميركي، ترتكب "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 64 ألفا و964 شهيدا و165 ألفا و312 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة قتلت 428 فلسطينيا بينهم 146 طفلا.

المصدر / فلسطين أون لاين