لطلاب غزة: ربط حسابات الدخول على تطبيق Wise School

وزارة التربية والتعليم العالي تُعلن عن إشعار هام لجميع الطلاب في قطاع غزة، يتعلق بضرورة ربط حسابات الدخول الخاصة بهم على تطبيق Wise School باستخدام بياناتهم الشخصية.

يبدأ تفعيل هذا الإجراء من يوم الثلاثاء الموافق 16 سبتمبر 2025 في تمام الساعة الثالثة عصرًا، ويستمر حتى يوم الجمعة 19 سبتمبر 2025. خلال هذه الفترة، ستظهر خانتان للربط على التطبيق.

يجب على كل طالب متقدم للامتحان من خلال التطبيق أن يمتلك كلمة مرور ومفتاحًا مرجعيًا للقيام بعملية الربط.

تُشدد الوزارة على أهمية اتباع الخطوات الموضحة في الفيديو التوضيحي بدقة، وتؤكد أن كل طالب يتحمل مسؤولية ربط حسابه ببياناته الحقيقية.





المصدر / فلسطين أون لاين