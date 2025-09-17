مواجهات واعتداءات خلال هدم الاحتلال عشرات المنازل في قرية السر بالنقب المُحتل

داهمت قوات من شرطة الاحتلال والوحدات التابعة لها قرية السر، إحدى القرى مسلوبة الاعتراف والمهددة بالاقتلاع في منطقة النقب، جنوبي البلاد، صباح اليوم الأربعاء.

وأطلقت شرطة الاحتلال القنابل الصوتية والدخانية صوب الأهالي المحتجين، في حين اندلعت النار داخل العديد من المساكن بعد أن أقدم أصحابها على إحراقها ردا على وصول آليات وجرافات السلطات لهدمها، ما أدى إلى وقوع مواجهات واعتداءات على المواطنين.

وأصدرت سلطات الاحتلال، أوامر هدم تستهدف نحو 40 منزلًا تعود لعائلة العمرني في قرية السر مسلوبة الاعتراف في النقب.

وتأتي هذه الخطوة بعد أسبوع فقط من تنفيذ عمليات هدم طالت نحو 30 منزلًا، ما أسفر عن تشريد عدد كبير من الأهالي وتركهم دون مأوى في ظل ظروف مناخية قاسية.

وأعرب سكان القرية عن قلقهم الشديد من استمرار سياسة الهدم، مؤكدين أن هذه الإجراءات تهدد استقرارهم وتفاقم من معاناتهم اليومية، خاصة مع غياب البدائل السكنية والدعم الرسمي.

ويقطن في القرية نحو 1500 نسمة يتبعون إداريًا لمجلس شقيب السلام المحلي، ويؤكد السكان أن السلطات الإسرائيلية لا تقدم أي حلول بديلة، بل تواصل عمليات الهدم واقتلاع الأشجار لمنع عودة السكان إلى أراضيهم.

