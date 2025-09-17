"بينهم نساء وأبناء شهداء".. الاحتلال يشنُّ حملة اعتقالات واسعة في الضفة

شنّت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر وصباح اليوم الأربعاء، حملة اعتقالات واقتحامات واسعة في محافظات الضفة الغربية المحتلة، تخللها اقتحام منازل وتفتيشات واعتقالات طالت أسرى محررين، أبناء شهداء، ووالدة أحد المطاردين. كما وثّقت كاميرات الصحفيين لحظة اعتقال الشاب مسعود العكة من منزله في حي خلة العامود شرق نابلس.

في رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال المواطنة هادية الأسمر من بلدة بيت ريما، للضغط على نجلها عبد الله محمود ريماوي لتسليم نفسه، علماً أن الاحتلال كان قد اعتقل قبل أيام زوجها الأسير المحرر محمود سعود الخطيب للغرض ذاته.

أما في بيت لحم، فقد اعتقلت قوات الاحتلال الشاب معتصم عليوي، نجل الأسير الشهيد سميح عليوي، على أحد الحواجز العسكرية.

وفي نابلس، نفذت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة شملت كلاً من: مسعود العكة من خلة العامود، عميد بصيلة من التعاون الأوسط، تامر سعد من شارع فطاير، محمد أبو ريالة من شارع 24، وكرم النجمي من مخيم العين. كما اقتحمت بلدة برقة شمال غرب المدينة واعتقلت الشابين كريم خالد صلاح وأحمد هارون حجي.

وشهدت محافظة جنين حملة مشابهة، حيث اعتُقل المواطن فايز أحمد عليان من بلدة دير أبو ضعيف شرق المدينة، إلى جانب حملة اعتقالات في بلدة قباطية طالت كلاً من: عدي أمين لطفي أبو الرب، محمد عادل أبو معلا، وطن ثامر سباعنة، محمد علي زكارنة، محمد أيسر أمين زكارنة، سعيد ياسر زكارنة، إبراهيم أحمد أبو معلا، طايع زكارنة، وثامر سباعنة (أسير محرر).

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال عدداً من المواطنين بينهم: عبد الرحمن مفيد الشرباتي، صهيب مأمون الشرباتي، صالح ممدوح عيسى، محمود عطية مسك، جعفر أبو عيشة، علي فضل أبو عرام، سعود أبو يوسف من بلدة حلحول، ومازن ماضي من مخيم العروب.

وتظهر طبيعة الاعتقالات استهداف الاحتلال لعائلات الأسرى والشهداء، وأسرى محررين، ونساء، في سياسة تهدف إلى الضغط على ذويهم وممارسة مزيد من القمع بحقهم.

المصدر / مكتب إعلام الأسرى