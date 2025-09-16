فلسطين أون لاين

16 سبتمبر 2025 . الساعة 21:22 بتوقيت القدس
يونيسف: 10 آلاف طفل في مدينة غزَّة يعانون من سوء التَّغذية الحادِّ
متابعة/ فلسطين أون لاين

أفادت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 10 آلاف طفل في مدينة غزة يحتاجون بشكل عاجل إلى علاج من سوء التغذية الحاد، في ظل الهجوم البري الواسع الذي يشنه جيش الاحتلال الإسرائيلي على المدينة.

وقالت الناطقة باسم المنظمة، تيس إنغرام، من منطقة المواصي جنوب القطاع، إن "التهجير القسري والجماعي للعائلات من مدينة غزة يشكّل تهديداً قاتلاً للفئات الأكثر ضعفاً"، مؤكدة تفاقم أزمة التغذية بين الأطفال.

وأضافت، خلال مؤتمر صحافي للأمم المتحدة في جنيف، أن 26 ألف طفل في قطاع غزة بأكمله يحتاجون للعلاج من سوء التغذية الحاد، بينهم أكثر من 10 آلاف طفل في مدينة غزة وحدها.

وأوضحت أن بيانات شهر آب/ أغسطس أظهرت أن طفلاً من كل ثمانية أطفال خضعوا للفحص في القطاع يعاني من سوء التغذية الحاد، وهو "المستوى الأعلى الذي يتم تسجيله على الإطلاق"، فيما ارتفعت النسبة في مدينة غزة إلى طفل من كل خمسة أطفال.

وأشارت إلى أن مراكز التغذية في مدينة غزة أُجبرت على الإغلاق هذا الأسبوع نتيجة أوامر الإخلاء وتكثيف العمليات العسكرية، ما يفاقم الوضع الإنساني المتدهور.

وتابعت: "من غير الإنساني أن يُطلب من ما يقرب من نصف مليون طفل، يعانون من صدمات جراء أكثر من 700 يوم من الحرب المستمرة، أن يفرّوا من جحيم إلى آخر".

يأتي ذلك فيما يواصل الاحتلال قصفه المكثف لمناطق أعلنها مسبقاً "إنسانية" أو "آمنة"، ما يسفر عن سقوط مزيد من الضحايا من المدنيين، معظمهم من النساء والأطفال.

#قطاع غزة #غزة #الحرب على غزة

