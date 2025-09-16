مصر تحذّر: المنطقة على أعتاب فوضى شاملة جراء التهور الإسرائيلي

متابعة/ فلسطين أون لاين

حذّرت مصر، مساء الثلاثاء، من أن المنطقة باتت على "أعتاب مرحلة جديدة من الفوضى الشاملة" بسبب ما وصفته بـ"التهور الإسرائيلي والتمادي في الغطرسة"، وذلك عقب إعلان الاحتلال بدء عمليته البرية في مدينة غزة.

وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان رسمي، إن القاهرة "تدين بأشد العبارات بدء العملية العسكرية الإسرائيلية في مدينة غزة، باعتبارها تصعيداً خطيراً وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني".

وأضاف البيان أن "إصرار الجانب الإسرائيلي على ممارسة سياسة متهورة ينذر بعواقب شديدة السلبية على الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة والمنطقة بأكملها"، محذراً من "المخاطر الكارثية للعمليات العسكرية الإسرائيلية على المنطقة برمتها".

وأكدت مصر أن ما يجري سيضرّ بمصالح كافة الأطراف الإقليمية والدولية دون استثناء، محمّلة الأطراف الدولية الفاعلة "مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع من تردٍ شديد"، بسبب عجزها عن وقف الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين، وداعية إلى "خطوات حقيقية نحو إنهاء الحرب على قطاع غزة وإنقاذ حياة المدنيين".

وشددت القاهرة على التبعات الخطيرة للتصعيد العسكري الإسرائيلي على الأوضاع الإنسانية، مشيرة إلى الحصار والمجاعة التي يفرضها الاحتلال على الفلسطينيين، وما يصاحب العملية البرية من "تشريد وتنكيل بالسكان".

وتأتي التحذيرات المصرية في وقت يكثّف فيه جيش الاحتلال قصفه المدفعي والجوي، مستخدماً الروبوتات المفخخة لنسف المباني والأحياء، ضمن سياسة تهدف لإرهاب السكان وإجبارهم على النزوح.

وبالتوازي مع التصعيد في غزة، وسّع الاحتلال نطاق عملياته العسكرية والإقليمية، فشنّ الأسبوع الماضي عدواناً جوياً على قطر فشل في اغتيال قادة من حركة "حماس"، كما قصف إيران في يونيو/حزيران الماضي، ويواصل تنفيذ غارات شبه يومية على لبنان وسوريا واليمن.

وخلّفت الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حتى الآن 64,964 شهيداً و165,312 مصاباً، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى 428 ضحية بسبب المجاعة بينهم 146 طفلاً.