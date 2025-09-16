الاحتلال يناقش مخططًا لبناء 1276 وحدة استيطانية في الضفة

وكالات/ فلسطين أون لاين

من المقرر أن يناقش المجلس الأعلى للتخطيط التابع لـ"الإدارة المدنية" الإسرائيلية غدًا الأربعاء، خططًا لبناء 1276 وحدة استيطانية في أنحاء الضفة الغربية المحتلة.

وأشارت حركة "السلام الآن" الإسرائيلية المتخصصة بمراقبة النشاطات الاستيطانية في بيان يوم الثلاثاء، إلى أن سلطات الاحتلال صادقت مؤخرًا على ايداع مخطط مستوطنة "عسائيل"، الواقعة أيضًا في تلال جنوب الخليل.

وأوضحت أنه بهذه الخطوة، تُمضي حكومة "إسرائيل" قُدمًا في إجراءات إضفاء الشرعية على اثنتين من المستوطنات العشر التي أقرّتها في شباط/فبراير 2023.

ولفتت إلى أنه منذ بداية عام 2025، بما في ذلك الخطط المقرر إقرارها هذا الأسبوع، قدّم "المجلس الأعلى للتخطيط" ما مجموعه (25,129) وحدة استيطانية، وهو رقم قياسي.

وفي السنوات الأخيرة، تصاعدت وتيرة الاستيطان، وخاصة في أثناء فترة حكومة بنيامين نتنياهو، بهدف فرض واقع جديد يمهّد لضم الضفة الغربية، وتعزيز "السيادة الإسرائيلية" عليها.

وفي 23 كانون الأول/ ديسمبر 2016، تبنى مجلس الأمن الدولي القرار (2334) الذي ينص على أن المستوطنات الإسرائيلية تشكّل "انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي".

ونص القرار، أنه يجب على جميع الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها شرقي القدس، أن تتوقف على الفور وبشكل كامل.

