غوتيريش: ما يجري في غزة لا يمكن قبوله وسأبلّغ الجنائية الدولية

متابعة/ فلسطين أون لاين

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن ما يجري في قطاع غزة "لا يمكن قبوله من الناحية الأخلاقية والسياسية والقانونية"، مؤكداً أن الأوضاع وصلت إلى مستوى من الفداحة يستدعي تحركاً عاجلاً.

وأضاف غوتيريش أن جهود الوساطة، التي أعلنت دولة قطر استعدادها لاستئنافها بشأن غزة، تعد "مهمة جداً" في هذه المرحلة، مشيراً إلى أن الأمم المتحدة تدعم أي مساعٍ جدية لوقف الحرب وإنقاذ الأرواح.

وأكد الأمين العام أنه سيبلّغ المحكمة الجنائية الدولية بشكل مباشر بشأن خطورة الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة والضفة الغربية، في خطوة تعكس تصعيداً في موقف المنظمة الأممية تجاه الانتهاكات الجارية.

وفي الإطار، أعرب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن إدانته لالتدمير المفرط للبنية التحتية المدنية" الذي تمارسه إسرائيل في مدينة غزة، محذراً من خطورة تكثيف القصف العسكري على المدنيين.

وأكد المكتب في بيان أن الهجمات الإسرائيلية أجبرت الفلسطينيين على مغادرة مدينة غزة بأعداد كبيرة، في ظل استمرار القصف واستهداف مناطق سكنية وخيام للنازحين وحتى المدارس.

وأشار إلى أن تقارير ميدانية تفيد بتدمير أحياء كاملة في مدينة غزة بفعل التفجيرات الإسرائيلية الأخيرة، الأمر الذي يفاقم الكارثة الإنسانية ويزيد من معاناة السكان المدنيين.

ومنذ 2 مارس/آذار الماضي، تواصل إسرائيل إغلاق جميع المعابر المؤدية إلى غزة، مانعة دخول أي مساعدات إنسانية، الأمر الذي دفع القطاع إلى حالة مجاعة رغم تكدّس شاحنات الإغاثة على الحدود.

يُذكر أن العدوان الإسرائيلي على القطاع، المستمر منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، أسفر حتى اليوم عن استشهاد 64,964 فلسطينياً وإصابة 165,312 آخرين، معظمهم من النساء والأطفال، فيما أودت المجاعة بحياة 428 شخصاً بينهم 146 طفلاً.