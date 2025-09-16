المقاطعة تهز نفوذ "كوكا كولا" في أبرز أسواقها العالمية

متابعة/ فلسطين أون لاين

أفاد تقرير أن شركة "كوكا كولا" فقدت جزءاً من مكانتها في اثنتين من أكبر أسواقها العالمية، على خلفية دعوات مقاطعة الشركات الغربية المرتبطة بـ"إسرائيل"، احتجاجًا على استمرار حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

وقالت "بلومبرغ" في تقرير لها، إن الشركة، التي تتخذ من إسطنبول مقراً لها، خسرت 5 نقاط مئوية من حصتها في السوق التركية لتتراجع إلى 54%، كما انخفضت حصتها في سوق المشروبات الغازية الباكستانية 4 نقاط مئوية، بحسب بيانات أصدرتها الشركة الشهر الماضي. كما سُجّلت تراجعات مشابهة في أسواق قيرغيزستان والأردن وأوزبكستان.

ورغم ذلك، رجّحت "بلومبرغ" أن الموقع المهيمن للشركة قد يحميها من أي تداعيات طويلة الأمد جراء "الصراع المطوّل في غزة".

وفي السياق، قال حسنين مالك، رئيس أبحاث استراتيجية الأسهم في شركة "تيليمر تكنولوجيز المحدودة"، إن "المقاطعات كان لها تأثير واضح في هذه الأسواق، وهذا يخلق فرصة دائمة للمنافسين الأصغر حجماً ذوي العلامات التجارية المحلية، في غياب أيّ تغيير في النظرة العامة تجاه الشركة الحالية".

وأشار التقرير إلى أن بعضاً من أشهر العلامات التجارية العالمية، مثل "ماكدونالدز" و"كارفور"، تكبدت خسائر مماثلة بسبب حملات المقاطعة، لتواجه بيئة استهلاكية صعبة مع استمرار الحرب على غزة.

وكانت متاجر "CO OP" قد أعلنت قبل نحو 3 أشهر مقاطعة المنتجات الإسرائيلية بشكل كامل في فروعها.