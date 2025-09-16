أردوغان: نتنياهو نسخة عن هتلر.. وسيواجه المصير نفسه

متابعة/ فلسطين أون لاين

شبّه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، بالزعيم النازي أدولف هتلر، متوقعاً أن يلقى المصير ذاته.

وخلال حديثه للصحفيين المرافقين له على متن طائرته أثناء عودته من العاصمة القطرية الدوحة التي استضافت قمة عربية إسلامية طارئة، قال أردوغان: "نتنياهو وهتلر أقرباء أيديولوجياً، وكما فشل هتلر في توقع الهزيمة التي كانت تنتظره، فإن نتنياهو سيواجه المصير نفسه".

وأضاف أن من يحكمون إسرائيل "ليسوا سوى شبكة قتل حولت فهمها المتطرف إلى أيديولوجيا فاشية"، موضحاً أن إسرائيل لا تخدم ديناً بل "أيديولوجيا منحرفة".

وأشار أردوغان إلى أن نتنياهو وعصابته يروّجون للعالم "الخرافات الصهيونية المختلقة"، مؤكداً أن ميثاق الأمم المتحدة ينص على وحدة أراضي الدول والمساواة في السيادة وعدم تغيير الحدود بالقوة.

وجدد الرئيس التركي تأكيده على موقف بلاده الداعم للقضية الفلسطينية، قائلاً إن تركيا ستظل "حاملة لواء القضية الفلسطينية في كافة الظروف".

وحول الموقف الدولي، شدد أردوغان على أن اعتراف المزيد من الدول الغربية بدولة فلسطين سيضع إسرائيل في الزاوية، لافتاً إلى أن إعلان نيويورك، الذي تبنته 142 دولة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، شكّل "تحولاً جذرياً في التوازن الدبلوماسي بشأن القضية الفلسطينية".

وأضاف أن نتائج التصويتات الأخيرة في الأمم المتحدة أظهرت "العزلة المتزايدة لإسرائيل"، مبيناً أن أطروحة حل الدولتين التي دافعت عنها تركيا لسنوات "أصبحت إرادة مشتركة للمجتمع الدولي".