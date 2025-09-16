اليمن... عدوان "إسرائيليّ" على ميناء الحديدة بعد إنذار بإخلائه

متابعة/ فلسطين أون لاين

شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عدوانًا جويًا على ميناء الحديدة غربي اليمن، بعد ساعات من إنذار وجهه جيش الاحتلال بإخلاء الميناء تمهيدًا لقصفه.

وقال المتحدث العسكري باسم أنصار الله يحيى سريع، إن الدفاعات الجوية "تتصدى حاليًا للطائرات الإسرائيلية التي تنفذ الهجوم على اليمن".

في المقابل، أقرّ جيش الاحتلال الإسرائيلي ببدء هجوم جوي على الميناء، بينما نقلت القناة 12 العبرية عن مصدر عسكري أن الهدف من الغارة "تعطيل الميناء لأسابيع إضافية".

وكان جيش الاحتلال قد نشر إنذارًا عاجلًا مرفقًا بخريطة على منصة "إكس"، دعا فيه لإخلاء ميناء الحديدة والسفن الراسية فيه، متوعدًا بقصفه خلال ساعات.

ويأتي القصف بعد يوم واحد من إعلان الحوثيين تنفيذ هجوم بأربع طائرات مسيّرة باتجاه إسرائيل، استهدفت ثلاث منها مطار رامون في إيلات جنوبي فلسطين المحتلة، ردًا على "الإبادة والتجويع بحق الفلسطينيين في غزة".

وسبق أن شنّ جيش الاحتلال الخميس الماضي غارات على مواقع متعددة في اليمن، بينها العاصمة صنعاء، أدت إلى استشهاد 46 شخصًا على الأقل، وفق وزارة الصحة في حكومة الحوثيين.

كما تعهد رئيس الحكومة الجديد في صنعاء، محمد أحمد مفتاح، بمواصلة القتال ضد إسرائيل بعد ارتقاء سلفه في غارة مماثلة أواخر أغسطس/آب الماضي.

منذ بدء حرب الإبادة على غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، كثّف الحوثيون هجماتهم الجوية والبحرية ضد إسرائيل والسفن المرتبطة بها، فيما يواصل جيش الاحتلال استهداف المرافق الحيوية في اليمن، بما فيها ميناء الحديدة ومطار صنعاء ومحطات الكهرباء.

وبدعم أميركي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، خلفت 64 ألفا و964 شهيدا و165 ألفا و312 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة قتلت 428 فلسطينيا بينهم 146 طفلا.