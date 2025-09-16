حماس: ما أعلنه المجرم نتنياهو يعدُّ فصلًا جديدًا من الإبادة

متابعة/ فلسطين أون لاين

أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس، أن التصعيد "الإسرائيلي" غير المسبوق ضد مدينة غزة، وما أعلن عنه مجرم الحرب نتنياهو وحكومته الفاشية من عملية عسكرية واسعة، يعدُّ فصلًا جديدًا من حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي الممنهج بحق شعبنا، وتعميقًا متعمدًا للكارثة الإنسانية في القطاع.

وقالت الحركة، في بيان صحافي، اليوم الأربعاء، إن هذه الجرائم تجري بغطاء سياسي وعسكري مكشوف من الإدارة الأمريكية، التي تتحمّل المسؤولية الكاملة عن نتائج العدوان، وتُعتبر شريكًا مباشرًا في جرائم الإبادة والتطهير العرقي.

ودعت الحركة المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والإنسانية واتخاذ قرارات حاسمة لإجبار الاحتلال على إنهاء الحرب ورفع الحصار عن غزة.

كما طالبت الدول العربية والإسلامية وشعوب العالم إلى تحمّل مسؤولياتهم التاريخية والأخلاقية في مواجهة هذه الجرائم، والتحرك العاجل لكبح سلوك نتنياهو وحكومته المتطرفة والتصدي لمخططاتهم التوسعية التي تستهدف فلسطين والمنطقة بأسرها.

أكّد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، شنّ التوغل البري في مدينة غزة، بحسب ما نقلته صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية اليوم الثلاثاء.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول قوله إنّ العملية بدأت على مشارف المدينة، حيث صعّد "الجيش" الإسرائيلي غاراته في الأيام الأخيرة، وهدم الأبراج. وأوضح المسؤول أنّ التوغل سيبدأ على مراحل وتدريجياً.

وقالت وزارة الصحة، إنَّ 59 شهيدًا ،و 386 إصابة جديدة، وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلفت 64 ألفا و964 شهيدًا و165 ألفا و312 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 428 فلسطينيا بينهم 146 طفلا.