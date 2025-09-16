المُقاومة تكشف تفاصيل تجنيد المدعو "أشرف المنسي" عصابة لصالح الاحتلال

قال أمن المقاومة إن العميل أشرف محمد محمود المنسي المتورط بالتخابر مع مخابرات الاحتلال، شكل شبكة إجرامية من 20 عنصرًا من أصحاب السوابق بقضايا المخدرات والسرقات والتخابر والفساد، مقابل المال والمخدرات والحماية من الاحتلال.

ونشر أمن المقاومة تحذيرًا واضحًا وصريحًا بأن “أي مواطن يتعاون مع المنسي أو أحد أفراد شبكته، سيُحاسب على ذلك محاسبة ثورية صارمة، ولن يسمح بالتهاون مع الخيانة”.

وأكد، أنَّ هذه الشبكة تحت المتابعة المستمرة، والملفات جاهزة أمام الأجهزة المختصة، مشيرًا إلى أنَّ أي تعاون أو تمويل أو إيواء أو تغطية لأي من أفراد هذه الشبكة سيُعامل كشراكة في الجريمة، وسيُعرض صاحبه لإجراءات أمنية وقانونية صارمة.

وأضاف، "نفتح نافذة محدودة للتراجع والتسليم الطوعي، لمن يترك طريق الخيانة ويأتي للتسوية قبل إغلاق الملف".

وطالب أمن المقاومة عائلة العميل المنسي بـ”إعلان البراءة منه بشكل علني وفوري، رفعًا للعار ودرءًا للفتنة”

ودعا أمن المقاومة المواطنين لإرسال المعلومات الدقيقة فقط (الاسم الثلاثي، مكان السكن/النزوح، وصف التحرك أو التهمة)، مع التأكيد على أن كل بلاغ سيتم تحريه قبل اتخاذ أي إجراء، حفاظًا على سلامة المجتمع ودقة العمل الأمني.

وطالب أمن المقاومة عائلة العميل المنسي بـ”إعلان البراءة منه بشكل علني وفوري، رفعًا للعار ودرءًا للفتنة”.

ودعا كل عائلات شعبنا إلى “رفض التستر على الخونة أو الصمت على جرائمهم، باعتبار ذلك مشاركة في الجريمة بحق الوطن والمقاومة ودماء الشهداء”.

وخلال الأيام الماضية، تمكن أمن المقاومة من تنفيذ حكم الإعدام بحق 3 عملاء في مدينة غزة بعد إدانتهم بالتخابر مع الاحتلال، وذلك بعد يومٍ واحد من الإعلان عن تصفية 6 آخرين شمال القطاع، وذلك في إطار المعركة المستمرة ضد الاحتلال وأدواته، وتنفيذاً لقرارات القيادة الميدانية.

وقالت المقاومة، في بيان صحفي، إنها تمكنت من تصفية مجموعة من العملاء الذين تورطوا في العمل مع أجهزة استخبارات العدو، والإضرار بأبناء شعبنا ومقاومتنا، وذلك خلال عمليتين نوعيتين منفصلتين نُفِّذتا في محافظة الشمال خلال شهر أغسطس الماضي.

وأكد المصدر أن المقاومة لن تتهاون مع كل من تسوّل له نفسه أن يكون خنجرًا في ظهرها وظهر الشعب الفلسطيني، مشددًا على أن العقاب سيكون صارمًا ورادعًا بحق كل من يثبت تورطه في التعاون مع الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين