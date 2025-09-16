الصحة بغزة:  59 شهيدًا و386 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية

أصدرت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة، إنَّ 59 شهيدًا ،و 386 إصابة جديدة، وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وضمن شهداء لقمة العيش، بلغ عدد ما وصل إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية 112 إصابة، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 2,497 شهيدًا وأكثر من 18,294 إصابة.

وذكرت وزارة الصحة، أنه تم تسجيل 3 حالات وفاة نتيجة المجاعة وسوء التغذية بينهم طفل ، ليرتفع العدد إلى 428 منهم 146 طفلًا هذا ومنذ إعلان IPC للمجاعة في غزة تم تسجيل 150 حالة وفاة من بينهم 31 طفلًا.

وبلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم: 12,413 شهيدًا و 53,271 إصابة، لترتفع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 64,964 شهيدًا و 165,312 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وأشارت وزارة الصحة، إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.





المصدر / فلسطين أون لاين