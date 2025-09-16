الصحة بغزَّة: طواقمنا تعمل ضمن أرصدة مُستنزفة من الأدوية الأساسية والمُستهلكات الطبية

قالت وزارة الصحة بغزة، إنَّ الطواقم الطبية تعمل ضمن أرصدة مستنزفة من الأدوية الأساسية والمستهلكات الطبية المنقذة للحياة.

وأشارت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، إلى أنَّ حالةً من الازدحام الشديد تشهدها أقسام الطوارئ فيما تبقى من مستشفيات عاملة في مدينة غزة .

وأوضحت، أنَّ العجز الشديد في وحدات الدم ومكوناته يفاقم خطورة التدخلات الطارئة للجرحى.

وأمس الاثنين، قالت وزارة الصحة في غزة، إنَّ المرضى والجرحى في قطاع غزة مُحاصرون ضمن مثلث الرعب " الجوع والقصف والحرمان من العلاج ".

وأوضحت، أنَّ الوضع الراهن لمؤشرات الأدوية الأساسية والمستهلكات الطبية تجاوز حدود الأزمة إلى مستويات كارثية .

وأكدت، أنَّ الطواقم الطبية في المستشفيات لايمكن لها استمرار العمل ضمن أرصدة مستنزفة من الأدوية الأساسية والمستهلكات الطبية .

وأضافت "نلفظ أنفاسنا الأخيرة في الاحتياجات الطبية العاجلة والمنقذه للحياة"، لافتةً إلى أنَّ العديد من المرضى والجرحى أمام لحظات حرجة لا يمكن توقع نتائجها .

وطالبت الصحة كافة الجهات المعنية بممارسة كامل نفوذها الإنساني لضمان إدخال وتسيير الإمدادات الطبية الطارئة للمستشفيات.

وتواجه المستشفيات التي لا تزال تعمل شحا كبيرا في الوقود والمستلزمات الطبية ومخزونات الدم، كما تشهد تدفقا كبيرا للجرحى في ظل تصاعد القصف "الإسرائيلي".



المصدر / فلسطين أون لاين