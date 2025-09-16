فلسطين أون لاين

مستوطنون يقتحمون الأقصى وسط حماية مشددة من قوات الاحتلال

16 سبتمبر 2025 . الساعة 10:54 بتوقيت القدس
مستوطنون يقتحمون الأقصى وسط حماية مشددة من قوات الاحتلال

اقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال "الإسرائيلي".

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى، ونظموا جولات استفزازية في باحاته.

وأوضحت، أن المستوطنين أدوا طقوسًا وصلوات تلمودية في المنطقة الشرقية من المسجد.

وتفرض شرطة الاحتلال قيودًا مشددة على دخول الفلسطينيين للمسجد، ودققت في هوياتهم الشخصية، واحتجزت بعضها عند بواباته.

وتتواصل الدعوات المقدسية الواسعة لأهالي القدس والداخل الفلسطيني المحتل للحشد والنفير والرباط في المسجد الأقصى، إفشالًا لمخططات الاحتلال ومستوطنيه، مع اقتراب الأعياد اليهودية.

المصدر / وكالات
#اقتحام الأقصى #الحرب على غزة #طوفان الأقصى

