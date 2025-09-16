قادة الاحتلال يُهاجمون خطاب نتنياهو: "نسير نحو عزلة تُهدد مستقبل (إسرائيل)"

ترجمة عبد الله الزطمة

أثار خطاب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، الذي ألقاه خلال مؤتمر المحاسب العام، عاصفة من الانتقادات في الأوساط الاقتصادية والسياسية، بعد حديثه عن ضرورة تكيّف (إسرائيل) مع "اقتصاد مكتفٍ ذاتيًا" يشبه نموذج "أسبرطة"، في ظل ما وصفه بـ"محاولات العزل الدولي".

ووفق ما نشر موقع "القناة 12" فقد رد منتدى الأعمال "الإسرائيلي"، الذي يضم نحو 200 من كبار مالكي ومديري الشركات الكبرى، ببيان حادّ اللهجة قال فيه: "سياسات الحكومة تقود (إسرائيل) إلى ركود اقتصادي وسياسي غير مسبوق. هذه ليست إسبارطة. الرؤية المطروحة تُضعف قدرتنا على البقاء في عالم يتسم بالعولمة".

كما أعرب الموقعون، ومن بينهم رؤساء مجالس إدارات ومديرو أكبر البنوك والشركات في البلاد، عن قلقهم من التوجه نحو العزلة الاقتصادية، محذرين من فقدان القدرة التنافسية وتراجع ثقة المستثمرين.

وأشار البيان إلى ضرورة: إنهاء الحرب الحالية فورًا، وإطلاق سراح الأسرى، وتشكيل لجنة تحقيق حكومية، وتحديد موعد لانتخابات قريبة.

وأضافوا: "نحن على حافة هاوية اقتصادية واجتماعية وسياسية تهدد وجودنا في هذه الأرض. على رئيس الوزراء تغيير المسار فورًا".

وتسببت تصريحات نتنياهو في هبوط مؤشر بورصة (تل أبيب)، حيث تحوّل من ارتفاع بنسبة 1% إلى انخفاض بـ0.55% عند الإغلاق، في إشارة إلى رد فعل السوق الفوري تجاه الخطاب.

نفتالي بينيت قال: إن الحكومة "تدفع (إسرائيل) نحو نموذج استبدادي"، فيما وصف يائير لابيد تصريحات نتنياهو بأنها "جنونية"، مضيفًا: "العزلة ليست قدَرًا، بل نتيجة سياسات فاشلة. قال نتنياهو إننا سنصبح مثل إسبارطة... أُذكّره: لقد دُمّرت إسبارطة".

أما غادي آيزنكوت، عضو المجلس الحربي السابق، فاعتبر أن "شلل الحكومة" في إدارة الحرب والعلاقات الخارجية "يُدخل (إسرائيل) في عزلة خطيرة"، داعيًا نتنياهو إلى "إعادة التفويض إلى الشعب".

منتدى التكنولوجيا المتقدمة، الذي يضم كبار مسؤولي قطاع الهايتك، اعتبر أن "تبنّي اقتصاد انغلاقي يهدد الابتكار والتفوّق التكنولوجي والأمني لـ(إسرائيل)"، مؤكدًا أن "النجاح الاقتصادي مرهون بالانفتاح والتعاون الدولي".

