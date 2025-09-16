البرش: نحو مليون فلسطيني لا يزالون صامدين في مدينة غزَّة

قال المدير العام لوزارة الصحة في غزة منير البرش، إن نحو مليون فلسطيني لا يزالون صامدين في مدينة غزة.

وفي وقت سابق، حذّر البرش، من خطورة الإخلاء القسري الذي يمارسه جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق سكان مدينة غزة، مؤكداً أن الأطباء والكوادر الصحية قرروا البقاء في المستشفيات وعدم مغادرتها تحت أي ظرف، إلى جانب المرضى والأطفال في العناية المركزة.

وقال، إن أكثر من 200 مريض في العناية المركزة بحاجة ماسة إلى أجهزة تنفس صناعي وعناية طبية دقيقة، موضحاً أن إخلاءهم يعني قتلهم بشكل مباشر.

وأضاف: "إذا أراد الاحتلال أن يقتلنا ويقتل مرضانا فليفعل، نحن لن نخرج من مستشفياتنا ولن نترك مرضانا بأي شكل من الأشكال، لأن البديل هو الموت".

ويواصل "الجيش الإسرائيلي" الضغط على سكان مدينة غزة، من الجهات الشرقية والشمالية والجنوبية من خلال التقدم البري وتفجير الروبوتات المفخخة والسيطرة النارية بالقصف المدفعي والطائرات المسيرة، بالإضافة إلى استهداف المباني السكنية في جميع مناطق مدينة غزة، وذلك بهدف التعجيل بتهجير السكان وحصرهم في الأحياء الغربية، كي يجبرهم على النزوح إلى وسط وجنوب القطاع.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.





المصدر / فلسطين أون لاين