"الأونروا": لا يوجد مكان آمن ولا مأوى لسكان غزّة

أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، أنه لا يوجد مكان آمن ولا مأوى لسكان غزة، جراء تصاعد القصف "الإسرائيلي" وأوامر الإخلاء القسري، لإجبار السكان على النزوح.

وقالت "الأونروا"، إنَّ مزيدًا من سكان غزة يجبرون على مغادرة منازلهم وسلوك طريق لا يؤدي إلى أي مكان.

وجددت "الأونروا" دعوتها للتحرك العاجل من أجل وقف إطلاق النار.

وفي تصريحات سابقة، أكدت "الأونروا" أن قطاع غزة يتعرض لتدمير شامل، مضيفة أن القطاع بدأ يتحول تدريجيًا إلى أرض قاحلة وغير صالحة للسكن البشري.

وأشارت إلى أن الأطفال يتضورون جوعا، والعائلات تهجّر قسرا، بينما يعيش السكان حالة من الرعب الشديد. ومنذ أيام، شرع الاحتلال في حملة تدمير تدريجية للمباني السكنية المرتفعة بمدينة غزة، ما زاد في أعداد العائلات المشردة ودفعها إلى ظروف نزوح قاسية، في وقت يحذّر فيه مراقبون من أن الهدف هو دفع الفلسطينيين قسرًا إلى النزوح جنوبًا، ضمن مخطط "إسرائيلي" أميركي أوسع لتهجيرهم خارج القطاع.



وبدعم أمريكي، ترتكب "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 64 ألفا و905 شهداء، و164 ألفا و926 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة قتلت 425 فلسطينيا بينهم 145 طفلا.

المصدر / فلسطين أون لاين