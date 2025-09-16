مجازر دامية وشهداء بالعشرات.. الاحتلال يكثِّف غاراته على قطاع غزَّة

دخلت حرب الإبادة الجماعيَّة التي يشنُّها الاحتلال "الإسرائيلي" على قطاع غزة يومها الـ 711 أمعن خلالها في جرائم القتل والتدمير والتهجير والتجويع ضد الأهالي، ما أدى لارتقاء عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، بالإضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض وفي الطرقات ومقابر المجهولين وسجون الاحتلال تحت بند "الإخفاء القسري" عقب اختطافهم خلال الحرب البرية على القطاع.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 64,905 شهيدًا و 164,926 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م، وفقًا لتقرير وزارة الصحة أمس الاثنين.

وفي رصد "فلسطين أون لاين" لآخر التطورات الميدانية خلال الساعات الماضية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره وارتكابه للمجازر الدامية في قطاع غزة

ارتكب الاحتلال مجازر دامية بحق 3 عائلات في حي الصبرة وساحة الشوا بمدينة غزة، وعشرات الضحايا تحت الأنقاض.

تمكنت طواقم الدفاع المدني من انتشال 8 شهداء و10 إصابات وإنقاذ 6 أشخاص من تحت أنقاض منزلهم أثر استهداف الاحتلال مربعًا سكنيًا لعائلة (حميد-وعاشور -وزقوت) بالقرب من مفترق الأمن العام بحي الشيخ رضوان ومازال أكثر من 40 شخصًا تحت الأنقاض.

وارتقى 4 شهداء وأصيب آخرون في قصف الاحتلال منزلًا يعود لعائلة الهندي في منطقة الخضرية بحي الصبرة جنوب مدينة غزة.

وقال مستشفى العودة في النصيرات، إنه استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 7 شهداء و20 إصابة جراء قصف قوات الاحتلال تجمعات المواطنين عند نقطة توزيع المساعدات الإنسانية جنوب وادي غزة واستهدافات أخرى وسط القطاع.

وأطلق طيران الاحتلال نيرانه تجاه شاطئ بحر شمال غرب مدينة غزة، فيما واصل الاحتلال عمليات نسف بمنازل المواطنين في محيط بركة الشيخ رضوان بمدينة غزة.

وأفادت مصادر طبية، بارتقاء شهداء وإصابة آخرين جراء قصف الاحتلال منزلاً قرب مدرسة العالية في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

وأصيب عدد من المواطنين جراء قصف "إسرائيلي" في محيط مدرسة حمامة في حي الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة.

كما شن طائرات الاحتلال غارة على منطقة بني عامر في حي الدرج وسط مدينة غزة.

وارتقى شهداء وأصيب آخرون جراء قصف الاحتلال منزلاً لعائلة مسعود في ساحة الشوا شرقي مدينة غزة.

واستشهد الشاب محمود تمراز برفقة زوجته وطفلته جراء قصف الاحتلال منزلهم في دير البلح وسط القطاع، ليلتحق بطفليه سعيد وإيلين الذين ارتقوا بداية الحرب.

المصدر / فلسطين أون لاين