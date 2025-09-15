هجوم الدوحة.. قناة تكشف تورط ترامب في تنسيق الضربة مع نتنياهو

متابعة/ فلسطين أون لاين

كشفت القناة العبرية 12، أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بخطة استهداف قادة حركة "حماس" في العاصمة القطرية الدوحة، وذلك قبل وقت قصير من تنفيذ الهجوم الجوي خلافًا لم أعلنه الأخير.

وبحسب ثلاثة مسؤولين إسرائيليين تحدثوا للقناة، فإن نتنياهو أجرى اتصالًا مع ترامب صباح الثلاثاء الماضي، وأبلغه بالخطوة قبل دقائق من إطلاق الصواريخ.

في المقابل، نقلت القناة عن البيت الأبيض قوله إن الإدارة الأمريكية أُخطرت فقط بعد أن كانت الصواريخ في الجو، ما لم يُتح لترامب فرصة فعلية لمعارضة الضربة.

إلا أن سبعة مسؤولين إسرائيليين آخرين أكدوا أن البيت الأبيض كان على علم مسبق بالعملية، حتى وإن كان الإطار الزمني لوقفها ضيقًا للغاية.

وقال مسؤول إسرائيلي رفيع: "ترامب كان يعلم بالضربة قبل إطلاق الصواريخ، أولًا عبر نقاش سياسي مباشر بين نتنياهو وترامب، ثم عبر القنوات العسكرية. ترامب لم يقل لا".

وأضاف مسؤول آخر أن الولايات المتحدة أُبلغت "بوقت كافٍ على المستوى السياسي، ولو أراد ترامب أن يوقفها، لكان بوسعه ذلك".