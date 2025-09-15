حماس: عدوان الاحتلال على غزة إبادة مكتملة الأركان لن تُركّع شعبنا

متابعة/ فلسطين أون لاين

جددت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) تأكيدها أن مواصلة جيش الاحتلال عدوانه على مدينة غزة، عبر القصف الممنهج للأحياء السكنية وتدمير الأبراج وتهجير المدنيين قسرًا؛ جريمة تطهير عرقي وإبادة جماعية مكتملة الأركان، تتواصل في ظل عجزٍ دوليٍّ فاضح.

وقالت الحركة، في بيان صحافي، اليوم الإثنين، إنّ رهان العدو على المجازر والتجويع والتدمير لتركيع شعبنا، رهانٌ أثبت فشله على مدار عامين من العدوان.

وأكدت، الحركة، أن الشعب الصامد ومقاومته الباسلة ماضون في الدفاع عن أرضهم وحقوقهم بكل الوسائل المتاحة، وسيدفع الاحتلال ثمن جرائمه البشعة بحق أطفالنا ونسائنا وأبريائنا.

وحملت حماس، مجرم الحرب نتنياهو، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، المسؤولية الكاملة عن مصير جنوده الأسرى في غزة، ولن تفلح سياساته الإجرامية في استرجاعهم عبر القتل والقصف والتدمير.

دخلت حرب الإبادة الجماعيَّة التي يشنُّها الاحتلال "الإسرائيلي" على قطاع غزة يومها الـ 710 أمعن خلالها في جرائم القتل والتدمير والتهجير والتجويع ضد الأهالي، ما أدى لارتقاء عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، بالإضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض وفي الطرقات ومقابر المجهولين وسجون الاحتلال تحت بند "الإخفاء القسري" عقب اختطافهم خلال الحرب البرية على القطاع.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 64,905 شهيدًا و 164,926 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م، وفقًا لتقرير وزارة الصحة اليوم الاثنين.