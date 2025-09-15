فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

سرايا القدس تفجِّر عبوة ناسفة بمركبة للاحتلال بطولكرم

3 حالات وفاة جديدة جرَّاء سوء التغذية والمجاعة في غزَّة

غزة والكوفيّة الفلسطينية تحضر بقوة في "إيمي 77" بلوس أنجلس

"بينهم 4 أجنة".. استشهاد 7 أطفال في مجمع ناصر الطبي

لبنان: عملاء لـ "إسرائيل" وشبكة كبتاغون دولية في قبضة الأمن

الصحة بغزَّة: 34 شهيدًا و316 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية

بين معاليه أدوميم والأغوار: هستيريا يهوشع بن نتنياهو

مستوطنون يقتحمون الأقصى ويؤدون طقوسًا تلمودية

الإبادة في يومها الـ 710.. الاحتلال يصعِّد مجازره في غزَّة ويواصل استهداف المنازل المأهولة

قفزة تاريخية: ماسك يحطم كل أرقام الثروة في العالم ويتربع على عرش الأثرياء

سرايا القدس تفجِّر عبوة ناسفة بمركبة للاحتلال بطولكرم

15 سبتمبر 2025 . الساعة 14:55 بتوقيت القدس
...
صورة أرشفية من عملية سابقة ضد قوات الاحتلال في الضفة الغربية

أعلنت سرايا القدس – كتيبة جنين، أن إحدى تشكيلاتها القتالية في سرية السيلة الحارثية، نفذت مساء الأحد عملية تفجير عبوة ناسفة موجهة من نوع "سجيل 2" استهدفت جيبًا عسكريًا إسرائيليًا.

وقالت الكتيبة في بلاغ عسكري، اليوم الاثنين، إن العملية نُفذت عند الساعة 11:25 مساءً، قرب الجدار الفاصل في قرية طيبة غرب طولكرم، مشيرة إلى أن التفجير أسفر عن إصابات مباشرة في صفوف القوة المستهدفة.

ويوم الخميس، أعلنت هيئة البث العبرية، إصابة جنديين بجروح طفيفة، بعد أن مرت مركبة عسكرية من نوع (بانثر) على عبوة ناسفة في منطقة طولكرم قرب سياج خط التماس قرب معبر نيتساني".

من جهتها، أعلنت كتائب القسام أن مجاهديها وبالاشتراك مع مجاهدي سرايا القدس تمكنوا من تفجير عبوة شديدة الانفجار بآلية إسرائيلية قرب حاجز "نتساني عوز" غرب محافظة طولكرم شمال الضفة الغربية المحتلة.

وتأتي هذه العملية في ظل عدوان إسرائيلي تشهده طولكرم وجنين شمالي الضفة الغربية، أسفر عن هدم مئات المنازل وتهجير آلاف العائلات من منازلهم في مخيمات المدينتين.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #انفجار عبوة ناسفة #طوفان الأقصى #عمليات في طولكرم

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة