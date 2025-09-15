سرايا القدس تفجِّر عبوة ناسفة بمركبة للاحتلال بطولكرم

أعلنت سرايا القدس – كتيبة جنين، أن إحدى تشكيلاتها القتالية في سرية السيلة الحارثية، نفذت مساء الأحد عملية تفجير عبوة ناسفة موجهة من نوع "سجيل 2" استهدفت جيبًا عسكريًا إسرائيليًا.

وقالت الكتيبة في بلاغ عسكري، اليوم الاثنين، إن العملية نُفذت عند الساعة 11:25 مساءً، قرب الجدار الفاصل في قرية طيبة غرب طولكرم، مشيرة إلى أن التفجير أسفر عن إصابات مباشرة في صفوف القوة المستهدفة.

ويوم الخميس، أعلنت هيئة البث العبرية، إصابة جنديين بجروح طفيفة، بعد أن مرت مركبة عسكرية من نوع (بانثر) على عبوة ناسفة في منطقة طولكرم قرب سياج خط التماس قرب معبر نيتساني".

من جهتها، أعلنت كتائب القسام أن مجاهديها وبالاشتراك مع مجاهدي سرايا القدس تمكنوا من تفجير عبوة شديدة الانفجار بآلية إسرائيلية قرب حاجز "نتساني عوز" غرب محافظة طولكرم شمال الضفة الغربية المحتلة.

وتأتي هذه العملية في ظل عدوان إسرائيلي تشهده طولكرم وجنين شمالي الضفة الغربية، أسفر عن هدم مئات المنازل وتهجير آلاف العائلات من منازلهم في مخيمات المدينتين.

المصدر / فلسطين أون لاين