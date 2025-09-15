"بينهم 4 أجنة".. استشهاد 7 أطفال في مجمع ناصر الطبي

توفي 7 أطفال في مجمع ناصر الطبي بخانيونس جنوبي قطاع غزة، صباح اليوم الاثنين، جرَّاء سوء التغذية وفقدان الرعاية الطبية بسبب تواصل القصف "الإسرائيلي" ومنع إدخال المستلزمات الطبية اللازمة إلى القطاع.

وقالت مصادر صحفية، إنَّ 7 أطفال توفوا في مجمع ناصر الطبي، من بينهم 4 أجنة فقدوا حياتهم داخل أرحام أمهاتهم نتيجة الإجهاض، و3 أطفال خدج توفوا داخل الحضانات، بسبب ما عانته أمهاتهم من سوء تغذية وخوف شديد وتوتر مستمر، إضافة إلى الإرهاق والتعب الناتجين عن النزوح والتهجير القسري بفعل القصف والحرب "الإسرائيلية" على القطاع.

ويذكر أن هذه الحالة ليست الأولى التي يشهد فيها مجمع ناصر الطبي حالات إجهاض يومية ووفاة أطفال خدج داخل الحضانات، نتيجة سوء التغذية والنقص الحاد في الإمكانيات الطبية والعلاجات، وسط وضع صحي كارثي للغاية.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت وزارة الصحة في غزة، إنَّ المرضى والجرحى في قطاع غزة مُحاصرون ضمن مثلث الرعب " الجوع والقصف والحرمان من العلاج ".

وأوضحت الصحة، أنَّ الوضع الراهن لمؤشرات الأدوية الأساسية والمستهلكات الطبية تجاوز حدود الأزمة إلى مستويات كارثية .

وأكدت، أنَّ الطواقم الطبية في المستشفيات لايمكن لها استمرار العمل ضمن أرصدة مستنزفة من الأدوية الأساسية والمستهلكات الطبية .

وأضافت "نلفظ أنفاسنا الأخيرة في الاحتياجات الطبية العاجلة والمنقذه للحياة"، لافتةً إلى أنَّ العديد من المرضى والجرحى أمام لحظات حرجة لا يمكن توقع نتائجها .

وطالبت الصحة كافة الجهات المعنية بممارسة كامل نفوذها الإنساني لضمان إدخال وتسيير الإمدادات الطبية الطارئة للمستشفيات.

وارتفعت حصيلة العدوان "الإسرائيلي" إلى 64,905 شهيدًا و 164,926 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م، وفقًا لتقرير وزارة الصحة اليوم الاثنين.



