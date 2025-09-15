قفزة تاريخية: ماسك يحطم كل أرقام الثروة في العالم ويتربع على عرش الأثرياء

فلسطين أون لاين

15 سبتمبر 2025 . الساعة 14:06 بتوقيت القدس
أيلون ماسك يحطم أرقام الثروة في العالم ويتربع على عرش الأثرياء

رغم التحديات التي تواجه شركاته، رسّخ الملياردير الأمريكي إيلون ماسك مكانته كأغنى رجل في العالم، بعد أن قفزت ثروته إلى 463 مليار دولار، وفقاً لتصنيف مجلة فوربس للأثرياء لعام 2025.

فخلال عام واحد فقط، نجح ماسك في إضافة 184 مليار دولار إلى ثروته، ليصبح أول شخص في تاريخ القائمة يتجاوز حاجز الـ400 مليار دولار. ويبتعد بفارق كبير عن أقرب منافسيه: لاري إليسون، مؤسس "أوراكل"، بثروة تبلغ 351 مليار دولار، يليه مارك زوكربيرغ، مؤسس "ميتا"، بـ258 مليار دولار.

ورغم تراجع مبيعات "تسلا" بنسبة 13% في النصف الأول من العام، واصلت أسهمها الارتفاع بمعدل 56%، ما عزز مكاسب ماسك. كما يترقب الملياردير قرار المحكمة العليا الأمريكية بخصوص حزمة أسهم مثيرة للجدل قد تمنحه في المستقبل مكاسب تصل إلى تريليون دولار إذا حققت الشركة أهدافها.

في المقابل، تواصل "سبيس إكس" تحقيق قفزات نوعية بقيمة سوقية تبلغ 400 مليار دولار، بينما ارتفعت قيمة شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة "xAI" إلى 80 مليار دولار. وتبقى مشاريع مثل "نيورالينك" و"بورينغ كومباني" جزءاً من استثمارات ماسك المستقبلية رغم طابعها التجريبي.

وبينما يبتعد عن حياة البذخ الفاحش التي اعتادها بعض الأثرياء، يركز ماسك على متابعة إمبراطورياته الممتدة بين الفضاء والسيارات والطاقة والذكاء الاصطناعي، مثبتاً أنه ليس مجرد رجل أعمال، بل عقل يقود ثورة الابتكار العالمي.

المصدر / وكالات
