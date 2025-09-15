المكتب الحكومي في غزَّة يُحذّر من حملات تضليل "إسرائيلية" لنشر الشَّائعات والمزاعم الكاذبة

فلسطين أون لاين

15 سبتمبر 2025 . الساعة 13:00 بتوقيت القدس
المكتب الحكومي يُحذّر من حملات تضليل "إسرائيلية" لنشر الشَّائعات والمزاعم الكاذبة

حذّر المكتب الإعلامي الحكومي من حملات تضليل ممنهجة يقودها الاحتلال "الإسرائيلي" عبر وحدة 8200 المتخصصة في التجسس والحرب الإلكترونية ونشر الشائعات، وآخرها مزاعم كاذبة حول سفر قيادات فلسطينية من قطاع غزة.

وأكد، أن هذه الرواية عارية تماماً عن الصحة، وأن الاحتلال يوظّف أفراداً وشبكات وأدوات مجنّدين ومساندين للسردية "الإسرائيلية" يساعدون الاحتلال في بث الأكاذيب ضمن حربه النفسية والإعلامية على شعبنا الفلسطيني العظيم.

ودعا المكتب الحكومي أبناء شعبنا الفلسطيني، وشعوبنا العربية كافة، إلى الحذر من الانجرار خلف هذه السرديات "الإسرائيلية" الزائفة أو ترديدها دون وعي وإدراك، لما تمثّله من خدمة مباشرة لأهداف الاحتلال

