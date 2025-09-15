الصحة: الاحتلال يجبر المواطنين النُّزوح قسرًا لمناطق تفتقر لمقومات الحياة الأساسية

قالت وزارة الصحة في غزة، إنَّ الاحتلال "الإسرائيلي" يُجبر السكان في محافظة غزة على النزوح القسري تحت القصف ويدفعهم نحو ( معسكرات تركيز ) مكتظة في منطقة المواصي تفتقر لمقومات الحياة الأساسية من مياه وغذاء وخدمات صحية و تنتشر فيها الأمراض بشكل خطير .

وأوضحت وزارة الصحة في تصريح صحفي، اليوم الاثنين، أن النازحين يتعرضون قسرًا للاستهداف المباشر والقتل عند تواجدهم فيها أو محاولة مغادرتهم لها في انتهاك صارخ لكل القوانين الإنسانية والدولية.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت وزارة الصحة، إن المرضى والجرحى في قطاع غزة مُحاصرون ضمن مثلث الرعب. مُبينة أنه يتكون من "الجوع والقصف والحرمان من العلاج".

وشددت وزارة الصحة في تصريح صحفي على أن الوضع الراهن لمؤشرات الأدوية الأساسية والمستهلكات الطبية في قطاع غزة تجاوز حدود الأزمة الى مستويات كارثية.

وأكملت: "الطواقم الطبية في المستشفيات لا يمكن لها استمرار العمل ضمن أرصدة مستنزفة من الأدوية الأساسية والمستهلكات الطبية".

وبدعم أميركي، ترتكب "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 64 ألفا و871 شهيدا، و164 ألفا و610 مصابين من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 422 فلسطينيا، منهم 145 طفلا.



المصدر / فلسطين أون لاين