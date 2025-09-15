الاحتلال يعيق وصول المعلمين إلى مدارس الأغوار ويعرقل تنقُّل طلاب المدارس في شعفاط

فلسطين أون لاين

15 سبتمبر 2025 . الساعة 10:14 بتوقيت القدس
الاحتلال يعيق وصول المعلمين إلى مدارس الأغوار ويعرقل تنقل طلاب المدارس في شعفاط

عرقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي تنقل طلاب المدارس في مخيم شعفاط شمال شرق القدس المحتلة، وأعاقت وصول المعلمين إلى مدارسهم في الأغوار.

وقالت مصادر محلية، اليوم الاثنين، إن قوات الاحتلال منعت عدة حافلات تقل طلابًا من الخروج من المخيم، واحتجزت العشرات منهم في ساحة الانتظار، بمحاذاة الحاجز العسكري المقام عند مدخله.

وفي الأغوار،  أعاقت قوات الاحتلال وصول المعلمين إلى مدارس الأغوار عبر حاجزي الحمرا وتياسير العسكريين.

وأفاد مدير مديرية التربية والتعليم في محافظة طوباس والأغوار الشمالية عزمي بلاونة، بأن عشرات المعلمين عالقين منذ الساعة السادسة صباحا عند حاجزي الحمرا وتياسير ينتظرون فتح الحواجز، للوصول إلى مدارسهم.

وأضاف، أن الطلبة في مناطق المضارب البدوية في الأغوار ينتظرون أيضا على الشوارع الرئيسية  وصول الحافلات المخصصة، لنقلهم الى مدارسهم، والتي لم تتمكن من الوصول حتى الآن، بسبب إعاقة مرورها عن الحواجز.

وتشهد العملية التعليمية في الأغوار تعطيلا وصعوبات كبيرة، بسبب تشديدات قوات الاحتلال وإعاقتها وصول المعلمين إلى مدارسهم، بسبب إغلاق الحواجز والتشديد عليها.

تجدر الإشارة إلى أن عدد الحواجز والبوابات الحديدية، التي نصبها جيش الاحتلال في الضفة الغربية وصل إلى 898 حاجزا عسكريا وبوابة حديدية، منها 18 بوابة حديدية نصبها الاحتلال منذ بداية العام الجاري 2025، منها (146) بوابة حديدية نصبها الاحتلال بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.

المصدر / وكالات
