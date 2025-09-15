"بينهم أسرى محررون وطلاب".. الاحتلال يشنُّ حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الاثنين، حملة اعتقالات واسعة في محافظات متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، طالت أسرى محررين وطلبة جامعيين ونشطاء، عقب مداهمات رافقها اقتحام للمنازل وتخريب محتوياتها.

ففي محافظة نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال مدينة نابلس ومخيماتها، واعتقلت ثلاثة شبان من المنطقة الشرقية: سعيد قرعان من مخيم بلاطة، ومحمد أبو ليلى من مخيم عسكر، إضافة إلى الأسير المحرر إبراهيم الزمر، أحد محرري صفقة التبادل الأخيرة، بعد مداهمة منزله بين مخيمي عسكر القديم والجديد.

أما في رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال ستة شبان من بلدة كفر نعمة عقب مداهمة منازلهم وتخريب محتوياتها، وهم من عائلة أبو عادي.

وفي محافظة طولكرم، اقتحمت قوات الاحتلال الحي الشرقي للمدينة واعتقلت الشاب أحمد استيتي، كما أعادت اعتقال أمين سر حركة "فتح" في منطقة العزب محمود صالح شريم.

بينما شهدت محافظة الخليل حملة اعتقالات طالت سبعة مواطنين بعد اقتحام منازلهم وتفتيشها، بينهم أسرى محررون وطلبة جامعيون. المعتقلون هم: محمد عماد حمدان وعماد جمال أبو صبحة من يطا، قيس بدير بدران شلالدة من سعير، الشقيقان وسيم ومحمد إبراهيم محمد بحر من بيت أمر، إضافة إلى مصعب مجد غيث من مدينة الخليل، ومحمد زياد صوالحة من بلدة بني نعيم.

المصدر / مكتب إعلام الأسرى