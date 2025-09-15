رئيس أركان الاحتلال: "حماس" لن تُهزم حتى بعد احتلال مدينة غزَّة

قالت القناة 12 العبرية، إن رئيس أركان جيش الاحتلال "الإسرائيلي" إيال زامير، أبلغ المستوى السياسي، أن حركة "حماس" لن تُهزم عسكريًا أو سياسيا حتى بعد احتلال مدينة غزة.

وأضافت القناة أن زامير، أبلغ المستوى السياسي بأن العملية البرية التي يستعد الجيش لتنفيذها في مدينة غزة "لن تحقق حسمًا كاملًا"، مشيرًا إلى أن الهدف من موقفه هو "توحيد التوقعات مع الحكومة بشأن نتائج العملية البرية المرتقبة".

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مصادر أن زامير تحدث في "الكنيست" عن حالة عدم يقين بشأن مراحل الحرب واليوم التالي في غزة.

كما نقلت عن رئيس الأركان قوله إنه لا يعرف إذا كانت الحكومة تريد حكما عسكريا في غزة أم لا، مضيفا أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لا يخبرهم بالمراحل المقبلة.

ووصف زامير منظومة توزيع المساعدات بغزة بالفاشلة، وحذر من الخطة العسكرية المعتمدة بشأن مدينة غزة.

وتحدث أمام أعضاء الكنيست عن خطر على الجنود والمحتجزين حال تنفيذ العملية بمدينة غزة.

وفي سياق متصل ذكرت القناة العبرية، أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، شدد خلال الاجتماع الأمني في وقت سابق، على ضرورة "البدء بالعملية ضمن الجدول الزمني المتفق عليه"، وسط تزايد المخاوف من أن تؤدي العملية البرية إلى تعريض حياة الأسرى لدى حماس للخطر.

وفي وقت سابق، كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي إيال زامير يعيش حالة قلق متزايد من فشل العملية العسكرية الجارية في قطاع غزة بتحقيق أهدافها.

وقالت الصحيفة إن زامير يشعر بإحباط عميق إزاء تردد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش في اتخاذ قرارات حاسمة تتعلق بما يُعرف بـ"اليوم التالي" للحرب في غزة، مؤكدة أنه "كاد يتوسل" للمستوى السياسي لتوضيح ما يريده من استمرار العمليات العسكرية في الأماكن ذاتها ثم اتهام الجيش لاحقًا بالفشل.

وأوضحت أن زامير حذّر من أن العملية الحالية ستنتهي كسابقاتها، وأن أي "إنجازات" ميدانية سيجري الإعلان عنها ستتآكل بمرور الوقت ما لم يتم حسم المسار السياسي بشأن مستقبل القطاع.

تصريحات زامير تتزامن مع توسيع جيش الاحتلال "الإسرائيلي" عملياته في مدينة غزة، بتعليمات من نتنياهو، وقيامه بنسف أحياء سكنية بالكامل، متجاهلا تحذيرات متكررة بأن ذلك قد يعرّض حياة الأسرى للخطر.

وفي الثامن من آب/ أغسطس الماضي، أقرت الحكومة "الإسرائيلية" خطة طرحها نتنياهو لإعادة احتلال قطاع غزة بالكامل تدريجيا، بدءا بمدينة غزة.

وأطلق جيش الاحتلال "الإسرائيلي" مطلع أيلول الجاري/ سبتمبر، عدوانا باسم "عربات جدعون 2" لاحتلال مدينة غزة بالكامل، ما أثار انتقادات واحتجاجات في المدن المحتلة، خوفا على حياة الأسرى والجنود في القطاع.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 64 ألفا و871 شهداء، و164 ألفا و610 مصابين من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 422 فلسطينيا بينهم 145 طفلا.

المصدر / فلسطين أون لاين