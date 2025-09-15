النونو: نتنياهو دمّر أي فرصة للوصول إلى اتفاق ولا بدَّ من فرض قرار دولي لوقف الحرب على شعبنا

أكد المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" طاهر النونو، أن استهداف الاحتلال "الإسرائيلي" للوفد المفاوض في الدوحة يعني أن نتنياهو لا تعنيه حياة الأسرى "الإسرائيليين" على الإطلاق.

وقال النونو في تصريحات صحفية، أمس الأحد، إنَّ "أسلوب المفاوضات القديم الذي كان ساريًا قبل الهجوم على الوفد المفاوض في الدوحة لا نعتقد أنه سيكون صالحًا خلال المرحلة المقبلة في ظل عمليات التهجير واستباحة المنطقة".

وأضاف "لن نكون أكثر حرصًا من نتنياهو على الأسرى الإسرائيليين"، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن يكون أي من الأسرى "الإسرائيليين" في الأماكن التي يستهدفها الاحتلال في إطار عملية تدميره مدينة غزة.

وشدد النونو على أن نتنياهو يدمّر أي فرصة للوصول إلى اتفاق والحل يكمن في قرار دولي بوقف الحرب وفرضه على "إسرائيل".

وذكر، أنَّ تصريح وزير الخارجية الأمريكي غطاء مفتوح لنتنياهو لممارسة الإرهاب والجرائم وكرت أخضر لمهاجمة أي مكان في العالم.

ويوم الثلاثاء، أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أن محاولة الاغتيال التي نفذها الاحتلال الإسرائيلي ضد وفدها المفاوض في العاصمة القطرية الدوحة باءت بالفشل، مؤكدة أن الحادثة تمثل "جريمة بشعة وعدوانًا سافرًا على السيادة القطرية وانتهاكًا صارخًا للأعراف والقوانين الدولية".

وقالت الحركة، في بيان صحافي، إن "استهداف الوفد المفاوض الذي كان يناقش مقترحات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، يثبت مجددًا الطبيعة الإجرامية للاحتلال ورغبته في تقويض أي جهود للتوصل إلى اتفاق".

وبدعم أميركي، ترتكب "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 64 ألفا و871 شهيدا، و164 ألفا و610 مصابين من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 422 فلسطينيا، منهم 145 طفلا.

المصدر / فلسطين أون لاين