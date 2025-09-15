الإبادة في يومها الـ 710.. الاحتلال يصعِّد مجازره في غزَّة ويواصل استهداف المنازل المأهولة

دخلت حرب الإبادة الجماعيَّة التي يشنُّها الاحتلال "الإسرائيلي" على قطاع غزة يومها الـ 710 أمعن خلالها في جرائم القتل والتدمير والتهجير والتجويع ضد الأهالي، ما أدى لارتقاء عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، بالإضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض وفي الطرقات ومقابر المجهولين وسجون الاحتلال تحت بند "الإخفاء القسري" عقب اختطافهم خلال الحرب البرية على القطاع.

وفي رصد "فلسطين أون لاين" لآخر التطورات الميدانية خلال الساعات الماضية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره وارتكابه للمجازر الدامية في قطاع غزة.

ارتقى 10 شهداء، وأصيب آخرون، فجر اليوم الاثنين، جراء قصف الاحتلال منزلين لعائلة أبو ليلة وعائلة أبو قينص في محيط مفترق أبو خوصة بشارع الجلاء بمدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية باستشهاد 6 مواطنين بينهم أطفال ومصابون جراء قصف الاحتلال خيمة نازحين داخل مبنى الصليب الأحمر خلف كابيتال مول في حي الرمال بمدينة غزة.

وأعلن مصدر طبي بمستشفى العودة، ارتقاء شهيد برصاص الاحتلال في منطقة المغراقة وسط قطاع غزة.

وفجَّر الاحتلال 6 روبوتات مفخخة في المناطق الجنوبية لمدينة غزة، فيما نفَّذ عمليات نسف واسعة جنوب تل الهوا في مدينة غزة.

واستهدفت مدفعية الاحتلال مناطق شمال ووسط مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأصيب عدد من المواطنين جراء قصف من مسيرة "إسرائيلية" في محيط مفترق العباس غرب مدينة غزة، بينما أطلقت مسيرة إسرائيلية نيرانها على المناطق الشرقية لمدينة غزة. تزامنًا مع قصف مدفعي على حيي الزيتون والشجاعية شرقي غزة، وغارات جوية شمال غربي المدينة.

المصدر / فلسطين أون لاين