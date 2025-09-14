مدينة غزّة تُباد.. الاحتلال يدمر برج "الجندي المجهول" ويشرد مئات العائلات

متابعة/ فلسطين أون لاين

دمرت الطائرات الحربية الإسرائيلية، مساء الأحد، برج "الجندي المجهول" الواقع في شارع عمر المختار بحي الرمال وسط مدينة غزة، وهو من أبرز الأبراج السكنية في المنطقة ويضم عشرات الشقق والمحال التجارية، وكان يأوي مئات العائلات والنازحين.

وأفاد شهود عيان لوكالة الأناضول، أن سكان البرج تدافعوا للخروج على عجل بعد إنذار الجيش الإسرائيلي، تاركين خلفهم معظم ممتلكاتهم، فيما عمّت حالة من الهلع بين النازحين المقيمين في الخيام المجاورة، التي جرى إنذارها أيضًا بالإخلاء قبل تنفيذ القصف.

وأوضح الشهود أن عشرات الخيام المحيطة بالبرج، والتي تؤوي مئات النازحين، تضررت جراء الغارات العنيفة.

يُذكر أن البرج يُعد من أكبر الأبراج في غزة، ويقع في منطقة تجارية حيوية في حي الرمال، ما جعله مركزًا مهمًا للسكان والنازحين على حد سواء.

ومنذ أسابيع، تنفذ "إسرائيل" حملة ممنهجة لتدمير الأبراج السكنية المرتفعة في المدينة، ما فاقم أزمة النزوح وأجبر عشرات الآلاف على العيش في ظروف إنسانية مأساوية.

وبحسب المكتب الإعلامي الحكومي، دُمِّر منذ 11 أغسطس/ آب الماضي أكثر من 1600 برج وعمارة سكنية بشكل كامل، ونحو ألفي برج آخر تضرر بشكل بالغ، إضافة إلى 13 ألف خيمة نازحين، ما أدى إلى تشريد أكثر من 100 ألف فلسطيني. ويرى مراقبون أن الهدف من هذه الحملة هو دفع السكان قسرًا للنزوح جنوبًا، ضمن مخطط تهجير أوسع.

وتأتي هذه التطورات في سياق حرب الإبادة الجماعية المستمرة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، والذي خلّفت أكثر من 64 ألف شهيد و164 ألف مصاب، معظمهم من النساء والأطفال، فضلًا عن مئات آلاف النازحين، في ظل حصار خانق ومجاعة متصاعدة أودت بحياة المئات.