انطلاق أول سفينة تونسية ضمن "أسطول الصمود" نحو غزة

وكالات/ فلسطين أون لاين

غادرت، الأحد، أول سفينة تونسية ضمن أسطول الصمود المغاربي ميناء قمرت شمالي العاصمة تونس، وعلى متنها 5 نشطاء من بينهم الفنان التونسي محمد أمين حمزاوي، في طريقها إلى قطاع غزة للالتحاق بالسفن الأجنبية المشاركة في الأسطول العالمي لكسر الحصار.

وفي السياق ذاته، غادرت 3 سفن إسبانية ميناء بنزرت شمالي تونس، تحمل أسماء ال اين، وهيو، وجانو، لتنضم إلى بقية سفن الأسطول.

ووفق اللجنة الدولية لكسر الحصار، يضم الأسطول حاليا نحو 50 سفينة متجمعة في الموانئ التونسية، بينها 23 سفينة مغاربية و22 سفينة أجنبية، بمشاركة مئات النشطاء والسياسيين والفنانين والبرلمانيين من 47 دولة عربية وغربية.

وكانت قوافل أوروبية قد انطلقت نهاية أغسطس/ آب من ميناء برشلونة الإسباني، وأخرى من ميناء جنوة الإيطالي، ووصلت خلال الأيام الماضية إلى السواحل التونسية تمهيدًا للانطلاق الجماعي نحو غزة.

ويعد هذا التحرك الأكبر من نوعه منذ سنوات، إذ لم يسبق أن أبحرت عشرات السفن مجتمعة نحو القطاع، بعدما اعتادت إسرائيل اعتراض سفن منفردة والاستيلاء عليها وترحيل الناشطين.

ويهدف الأسطول إلى كسر الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة منذ 18 عامًا، وفتح ممر إنساني لإدخال الأدوية والمساعدات الغذائية، في ظل المجاعة التي تضرب القطاع منذ إغلاق المعابر في مارس/ آذار الماضي.

وبحسب مصادر طبية وحقوقية، فقد خلّف العدوان الإسرائيلي المستمر منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 أكثر من 64,800 شهيدًا و164,600 جريح، معظمهم من النساء والأطفال، فيما أزهقت المجاعة أرواح 422 فلسطينيًا بينهم 145 طفلًا.