أنصار اللَّه اليمنيَّة تواصل استهداف العمق الإسرائيليِّ... رسائل ناريَّة تتجاوز غزَّة

غزة- صنعاء/ محمد سليمان:

تواصل جماعة أنصار الله اليمنية تنفيذ عمليات عسكرية ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي، في مؤشر على ديمومة واستمرارية هذه الهجمات، رغم تهديدات جيش الاحتلال بتوجيه ضربات لليمن.

ويؤكد الحوثيون أن عملياتهم تأتي تضامنًا مع الشعب الفلسطيني في غزة، حيث شدّد زعيم الجماعة، عبد الملك الحوثي، على أنهم سيواصلون هجماتهم ما لم يتوقف العدوان الإسرائيلي ويُرفع الحصار عن القطاع.

وقد أظهرت الجماعة تطورًا لافتًا في قدراتها العسكرية، إذ نفذت هجمات بطائرات مسيّرة وصواريخ باليستية استهدفت مطار بن غوريون في تل أبيب، ما أدى إلى تعليق مؤقت للرحلات الجوية. ورد الاحتلال بسلسلة غارات جوية على مواقع يمنية في صنعاء والجوف.

الخبير العسكري نضال أبو زيد يؤكد أن قدرة أنصار الله على مواصلة استهداف العمق الإسرائيلي تعكس امتلاكهم القوة والإرادة لإلحاق ضرر مباشر بالاحتلال، ومحاصرته برًّا وبحرًا وجوًّا. ويوضح في حديثه لصحيفة فلسطين أن استمرار هذه الضربات يرهق جيش الاحتلال ويستنزف طيرانه ودفاعاته الجوية، مضيفًا: "الهجمات اليمنية تدفع الإسرائيليين بشكل متكرر إلى الملاجئ، وتؤدي إلى تعطيل عمل مطار بن غوريون، فضلًا عن الكلفة المالية الباهظة لاعتراض الصواريخ، إذ إن كل صاروخ دفاعي يكلّف الاحتلال مبالغ طائلة".

بدوره، يرى الكاتب والمحلل السياسي سليمان بشارات أن الضربات اليمنية المتواصلة على العمق الإسرائيلي تمثل تطورًا نوعيًا في مسار المواجهة.

وقال في حديثه لصحيفة فلسطين: "هذه الضربات تضرب عمق دولة الاحتلال، وهو ما قد يفتح نقاشًا داخليًا في المجتمع الإسرائيلي حول جدوى استمرار الحرب".

وأوضح بشارات أن الاحتلال يجد نفسه بعد هذه العمليات أمام ما وصفه بـ"المربع الأول" من التحدي الذي فرضته عملية السابع من أكتوبر، لافتًا إلى أن حكومة بنيامين نتنياهو كانت قد روجت مؤخرًا لفكرة تفكيك محور المقاومة وتحييد الجبهات الأخرى، بما فيها اليمن، لكن استمرار الضربات أثبت فشل تلك الرهانات.

المصدر / فلسطين أون لاين