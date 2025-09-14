فلسطين أون لاين

14 سبتمبر 2025 . الساعة 16:10 بتوقيت القدس
الرَّشق: نتنياهو يقود المنطقة إلى حافَّة الانفجار لتحقيق ""أساطير غيبية"
متابعة/ فلسطين أون لاين

أكد القيادي في حركة حماس عزت الرشق أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو يحاول نقل المعركة إلى الإقليم لإعادة رسم خارطة الشرق الأوسط والهيمنة عليه، في مسعى لتحقيق ما وصفه بـ"أساطير غيبية عن إسرائيل الكبرى"، وهو ما يضع المنطقة برمتها على حافة انفجار واسع نتيجة تطرفه ورعونته.

وأضاف الرشق، في تصريحات صحفية، أن قصف وفد المفاوضات في الدوحة يعكس رغبة نتنياهو الواضحة في تدمير مسار المفاوضات وتقويض الدور القطري، رغم الجهود الحثيثة التي تبذلها الدوحة لوقف الكارثة الإنسانية التي يرتكبها الاحتلال في قطاع غزة.

وشدد الرشق على أن قطر تدفع ثمن نزاهتها ودورها الفاعل في الوساطة، وانتصارها لمبادئ العدالة والقانون الدولي وحقوق الإنسان، داعياً إلى أن تتحول القمة العربية الإسلامية المرتقبة إلى محطة تاريخية تُسخَّر فيها كل أدوات القوة لردع الاحتلال وعزل كيانه "المارق الذي تحكمه عصابة من المجرمين الفاشيين".

كما دعا إلى أن تكون قمة الدوحة إجماعاً عربياً وإسلامياً حاسماً لوقف حرب الإبادة والتطهير العرقي في غزة، والتصدي لجرائم الاحتلال في الضفة والقدس ولبنان وسوريا واليمن وتونس وقطر، إلى جانب اتخاذ قرار عربي واضح بوقف العدوان ورفع الحصار فوراً وحماية سيادة الدول العربية وأمنها القومي الجماعي.

