ارتفاع حصيلة ضحايا الإبادة الإسرائيلية إلى 229,500 شهيد وجريح

14 سبتمبر 2025 . الساعة 13:39 بتوقيت القدس
مستشفيات قطاع غزة استقبلت 68 شهيدًا و346 إصابة خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الأحد، وصول 68 شهيدًا، و346 إصابة جديدة إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية.

وبينت الصحة في التقرير الإحصائي اليومي، أن حصيلة ضحايا الإبادة الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ارتفعت إلى إلى 64,871 شهيدًا و 164,610 إصابة.

أما منذ 18 مارس/ آذار 2025 حتى اليوم فقد سجلت الصحة 12,321 شهيدًا و 52,569 إصابة، في مؤشر واضح على استمرارية وحجم الخسائر البشرية في غزة.

وفيما يخص شهداء لقمة العيش والمساعدات الإنسانية، أفادت الصحة بوصول 10 شهداء و8 إصابات إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي ضحايا لقمة العيش منذ بدء العدوان إلى 2,494 شهيدًا وأكثر من 18,135 إصابة.

وأكدت الوزارة أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الأنقاض وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

في حين سجلت مستشفيات قطاع غزة، خلال الساعات الـ24 الماضية، حالتي وفاة نتيجة المجاعة وسوء التغذية بينهم طفل، ليرتفع عدد ضحايا التجويع الإسرائيلي الى 415 منهم 145 طفل، مشيرة إلى أنه منذ إعلان الأمم المتحدة للمجاعة في غزة تم تسجيل 135حالة وفاة من بينهم 28 طفلا.

المصدر / فلسطين أون لاين
#وزارة الصحة #جرائم حرب #ضحايا الإبادة

