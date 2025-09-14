الاحتلال يصادر 200 دونم في طولكرم لتوسيع مستوطنة "بيت حيفر"

أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، قرارًا عسكريًا يقضي بتجريف نحو 200 دونم من أراضي المواطنين في مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية.

ووفق مصادر محلية، يشمل القرار إزالة الأشجار من الأراضي الممتدة من منطقة برك تجميع مياه الصرف الصحي غرب المدينة، مرورًا ببوابة "104 نتساني عوز"، وصولًا إلى منطقة بير السكة المحاذية لضاحية شويكة شمال طولكرم.

وبررت سلطات الاحتلال هذا الإجراء بأنه يأتي في إطار ما تصفه بـ"الاعتبارات الأمنية"، غير أن الهدف الفعلي يتمثل في توسيع مستوطنة "بيت حيفر" المقامة شمال طولكرم، ضمن سياسة استيطانية ممنهجة تتخذ غطاءً أمنيًا.

وبحسب القرار، يبدأ التنفيذ خلال 24 ساعة من تاريخ الإعلان، مع منح أصحاب الأراضي مهلة قصيرة جدًا لتقديم اعتراضاتهم.

ويهدد القرار مصادر رزق عشرات المزارعين في المنطقة، في ظل تصاعد لافت لسياسات التجريف ومصادرة الأراضي الزراعية، حيث أصدرت سلطات الاحتلال منذ مطلع العام الجاري 22 أمرًا عسكريًا مماثلًا استهدفت ما مجموعه 607 دونمات، بذريعة "إجراءات أمنية".

ويأتي هذا الإجراء في وقت يفرض فيه جيش الاحتلال حصارًا شاملًا على مدينة طولكرم منذ الخميس الماضي، تخللته حملة اعتقالات واسعة وتحقيقات ميدانية طالت مئات المواطنين.

وكانت كتائب القسام قد أعلنت، بالاشتراك مع سرايا القدس، عن تفجير عبوة شديدة الانفجار بآلية للاحتلال قرب حاجز "نتساني عوز" غرب طولكرم، ما أدى إلى إصابة جنديين إسرائيليين.

وتشهد المدينة ومخيمها حصارًا واقتحامات متواصلة منذ 231 يومًا على التوالي، فيما يتواصل العدوان على مخيم نور شمس منذ 218 يومًا، يتخلله اعتقالات وعمليات تفجير منازل وتجريف واسع للبنية التحتية.

المصدر / فلسطين أون لاين